Ukraina godet fabrikën ruse të rake’tave Kh-101

Ukraina godet fabrikën ruse të rake’tave Kh-101

Ukraina ka goditur gjatë natës një fabrikë ruse që prodhon karburant për raketa lundruese, në rajonin e Tverit, ndërsa sulmet kanë shkaktuar dëme edhe në infrastrukturën teknologjike dhe atë energjetike të Rusisë.

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Në shënjestër ishte fabrika eksperimentale Redkino, e cila prodhon karburantin special Decilin-M për raketat lundruese Kh-101, si dhe karburant dhe aditivë të tjerë për sistemet raketore ruse. Pas sulmit, në objekt shpërtheu zjarr.

Raketat Kh-101 janë përdorur nga Rusia në sulmet kundër Ukrainës, përfshirë goditjen ndaj qytetit Pryluky dy ditë më parë.

Ky është sulmi i dytë ndaj fabrikës Redkino gjatë vitit 2026. Objekti ishte goditur edhe në shkurt dhe ndodhet nën sanksionet britanike që nga shtatori i vitit 2025.

Gjatë së njëjtës natë, Rusia pretendoi se kishte rrëzuar 505 dronë ukrainas në 19 rajone të vendit.

Ndërkohë, një qendër të dhënash e kompanisë teknologjike Yandex në rajonin e Kalugës u dëmtua. Ky është sulmi i dytë brenda dy netësh ndaj infrastrukturës teknologjike ruse.

Zjarri përfshiu gjithashtu një depo nafte pranë Belgorodit, megjithëse nuk janë bërë të ditura detaje të plota për shkallën e dëmeve.

Sulmet e fundit vijnë në kuadër të fushatës së Ukrainës kundër objekteve që mbështesin kapacitetet ushtarake dhe logjistike të Rusisë.

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