Ukraina do të prezantojë programin e saj anti-balistik në takimin e Parisit, thotë Zelensky
Volodymyr Zelensky i Ukrainës ka mbërritur në Paris për bisedimet e sotme me “Koalicionin e të Gatshmëve”.
Në një përditësim të shkurtër në X, ai thotë se takimi “mund të hapë mundësi shumë më të mëdha për Ukrainën për të forcuar mbrojtjen e saj”.
“Prioriteti ynë kryesor është mbrojtja anti-balistike. Ne do t’ua prezantojmë Programin tonë Anti-Balistik partnerëve tanë dhe, për herë të parë, do të zhvillojmë një takim në nivelin e udhëheqësve, këshilltarëve të sigurisë kombëtare dhe kompanive të mbrojtjes nga vendet që mund të japin një kontribut konkret në ndërtimin e një sistemi të ri anti-balistik”.
“Ne do ta falënderojmë Francën për mbështetjen e saj historike dhe anëtarët tanë të shërbimit do të marrin pjesë në paradën që shënon festën kombëtare të Francës – Ditën e Bastijës. Falënderojmë të gjithë ata që qëndrojnë me Ukrainën”, tha ai.
Ndërkohë, siç raportojnë mediat, zonja e parë e Ukrainës, Olena Zelenska, do të takohet me drejtoreshën e re të përgjithshme të UNESCO-s për të folur rreth punës së saj me Ukrainën.
Ndryshe, mes bombardimeve ruse, Zelensky kishte bërë të ditur më herët për takime dhe negociata që synojnë forcimin e mbrojtjes së Ukrainës.
“Sot, rusët edhe një herë ‘shkatërruan’ vende thjesht civile – autobusë të zakonshëm pasagjerësh në Odesa, ndërtesa të zakonshme apartamentesh në Zaporizhzhia dhe një spital të zakonshëm në rajonin e Kharkiv. Çdo ditë e kësaj lufte që Rusia po zhvillon kundër jetës vetëm sa vërteton se mbështetja e Ukrainës është gjëja e duhur për t’u bërë nga çdo perspektivë – mbrojtëse, politike dhe thjesht njerëzore”, ka shkruar më herët Zelensky në rrjetet sociale.
Ai theksoi nevojën për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës për të mbrojtur jetët e njerëzve, përcjell Telegrafi.
“Dhe të gjithë në mbarë botën e shohin këtë. Ata e shohin se Ukraina ka nevojë për më shumë mbrojtje ajrore, më shumë mbrojtje për jetën e njerëzve dhe se autoritetet ruse janë çmendur për shkak të kësaj lufte dhe janë plotësisht të paarsyeshme në refuzimin për ta përfunduar atë”, deklaroi presidenti ukrainas.
Ai shtoi se presioni ndaj Rusisë duhet të japë rezultate.
“Sanksione të reja kundër agresorit, paketa të reja mbështetëse për Ukrainën, projekte të reja – si iniciativa jonë evropiane anti-balistike, FREYJA – e gjithë kjo duhet të funksionojë. Faleminderit të gjithëve që po ndihmojnë. Në të ardhmen e afërt, do të ketë takime dhe negociata që duhet të forcojnë mbrojtjen tonë”, tha Zelensky.