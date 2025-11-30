Ukraina do të jetë ‘sovrane, e pavarur dhe e begatë’, thotë sekretari i shtetit amerikan Marco Rubio
Bisedimet e paqes midis zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas do të jenë një rrugë për ta lënë vendin “sovran, të pavarur dhe të begatë”, tha sekretari i shtetit amerikan Marco Rubio.
Duke folur ndërsa filluan bisedimet shumë të pritura në Florida, Rubio tha se priste që bisedimet të jepnin “më shumë përparim” drejt një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës gati katërvjeçare.
“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me përfundimin e një lufte. Kjo ka të bëjë me përfundimin e një lufte në një mënyrë që krijon një mekanizëm dhe një rrugë përpara që do t’u lejojë atyre të jenë të pavarur dhe sovranë, të mos kenë kurrë më një luftë tjetër dhe të krijojnë një begati të jashtëzakonshme për popullin e saj”, tha ai.
“Jo vetëm rindërtimin e vendit, por edhe hyrjen në një epokë progresi të jashtëzakonshëm ekonomik”, ka theksuar ai.
Ai shtoi: “Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrëveshjet e paqes. Ka të bëjë me krijimin e një rruge përpara që e lë Ukrainën sovrane, të pavarur dhe të begatë. Ne presim të bëjmë edhe më shumë përparim sot”.
Ndërsa duke folur përballë Rubios, shefi i sigurisë së Ukrainës, Rustem Umerov, tha se delegacioni po “punonte për të siguruar paqe të vërtetë për Ukrainën”.
Ai falënderoi “iniciativën për paqe” të Donald Trump dhe tha se ishte mirënjohës ndaj ekipit të presidentit amerikan.
“Po diskutojmë për të ardhmen e Ukrainës, për sigurinë e Ukrainës, për mospërsëritjen e agresionit të Ukrainës, për prosperitetin e Ukrainës, për mënyrën e rindërtimit të Ukrainës”, tha ai.
“Jemi mirënjohës për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe ekipit të saj për të na ndihmuar. SHBA-të po na dëgjojnë, SHBA-të po na mbështesin, SHBA-të po ecin pranë nesh dhe jemi mirënjohës për gjithçka që është bërë”.
I dërguari i Trumpit, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, ishin gjithashtu të pranishëm në bisedime. /Telegrafi/