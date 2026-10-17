UKMTO: Trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit mbetet 70 për qind nën nivelet e para konfliktit

UKMTO: Trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit mbetet 70 për qind nën nivelet e para konfliktit

Sipas Agjencisë Britanike për Operacionet e Tregtisë Detare (UKMTO), trafiku detar përmes Ngushticës së Hormuzit mbeti rreth 70 për qind nën nivelet e para konfliktit, ndërsa sulmet ndaj anijeve tregtare vazhduan, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Në raportin e saj javor, UKMTO raportoi 125 kalime të anijeve në dalje dhe 129 në hyrje gjatë shtatë ditëve të fundit, shifra që sipas agjencisë shënojnë rënie krahasuar me javën paraprake, kur u regjistruan 129 kalime në dalje dhe 146 në hyrje.

UKMTO raportoi 12 sulme ndaj anijeve gjatë javës, përfshirë 10 në Ngushticën e Hormuzit, një në Gjirin Persik dhe një në Gjirin e Omanit. Gjashtë anije vazhduan lundrimin ose arritën në port, një u fundos, dy mbetën të paafta për të lundruar ose pa mundësi komandimi, ndërsa për tre të tjera rezultati mbetet i pakonfirmuar.

Anija transportuese e kontejnerëve fundoset pas goditjes nga një predhë

UKMTO gjithashtu njoftoi se një anije transportuese e kontejnerëve u godit nga një predhë e paidentifikuar pranë Ras Shaykh Masud më 13 tetor. Sipas agjencisë, anija mori flakë dhe u fundos të nesërmen.

Të gjithë anëtarët e ekuipazhit u evakuuan.

Agjencia paralajmëroi se po përballej me vështirësi në përcaktimin e numrit të saktë të sulmeve, pasi shumica e anijeve të shënjestruara kishin refuzuar të raportonin incidentet.

UKMTO tha se që nga fillimi i konfliktit, në fund të shkurtit, ka regjistruar 84 incidente në Ngushticën e Hormuzit.

Sulmet e raportuara ndodhën në një kohë kur tensionet mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit vazhdojnë të mbeten të larta.

Kjo rrugë ujore është një korridor i rëndësishëm për transportin global të energjisë dhe mallrave, si dhe mbetet një çështje kyçe në negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit.

Konflikti nisi më 28 shkurt me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, të cilat u pasuan nga një armëpushim në prill.

Përplasjet mes Washingtonit dhe Teheranit rifilluan më vonë, pasi negociatat ngecën, megjithëse të dyja palët nënshkruan një marrëveshje kuadër në qershor.

MARKETING

Të ngjajshme

Arrestohet 22-vjeçari në Makedonski Brod, policia sekuestron marihuanë

Arrestohet 22-vjeçari në Makedonski Brod, policia sekuestron marihuanë

Bërvenica të dielën zgjedh kryetarin e ri të komunës, sot votojnë të sëmurët dhe personat e pafuqishëm

Bërvenica të dielën zgjedh kryetarin e ri të komunës, sot votojnë të sëmurët dhe personat e pafuqishëm

Mot me diell dhe vranësira lokale mesatare

Mot me diell dhe vranësira lokale mesatare

Polonia planifikon t’u japë rojeve hekurudhore kompetenca për neutralizimin e dronëve mes frikës nga sabotazhi

Polonia planifikon t’u japë rojeve hekurudhore kompetenca për neutralizimin e dronëve mes frikës nga sabotazhi

Kryediplomatët e vendeve të OIC-it takohen në Bagdad në sesionin e 52-të

Kryediplomatët e vendeve të OIC-it takohen në Bagdad në sesionin e 52-të

Trump pezullon tarifat dhe shumë sanksione sipas ligjit të ri për sanksionet ndaj Rusisë

Trump pezullon tarifat dhe shumë sanksione sipas ligjit të ri për sanksionet ndaj Rusisë