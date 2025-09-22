Uji në Shkup i sigurt për pije

Uji për pije në Shkup është i sigurt dhe cilësor, konfirmon raporti javor laboratorik i Ndërmarrjes publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup.

Sipas analizave të kryera nga Sektori i kontrollit sanitar në periudhën nga 15 deri më 19 shtator, të gjitha mostrat e testuara përmbushin standardet e përcaktuara me Rregulloren për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm.

Gjatë periudhës së caktuar janë marrë 216 mostra për analizë fiziko-kimike dhe 216 mostra për analizë mikrobiologjike nga 49 pika të ndryshme matëse në të gjithë qytetin.

Rezultatet tregojnë se asnjë mostër nuk devijon nga normat e përcaktuara, që do të thotë se banorët e Shkupit mund të përdorin ujin nga ujësjellësi i qytetit pa ndonjë problem.

