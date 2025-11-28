UEFA uron Shqipërinë për 28 Nëntor: Një komb i pasionuar pas futbollit!

Institucioni i futbollit evropian, UEFA ka uruar Shqipërinë me rastin e Ditës së Pavarësisë.

Në urimin e saj në Facebook, UEFA e ka cilësuar Shqipërinë një komb të pasionuar pas futbollit, duke rikujtuar edhe organizimin e suksesshëm të Kampionatit Evropian U17 në vitin 2025.

“Një komb i apasionuar pas futbollit, ju sollët një U17EURO 2025 të paharrueshëm”, shkroi UEFA, raporton Klankosova.tv.

Në vazhdim, institucioni evropian ka theksuar se Shqipëria tashmë po përgatitet të jetë bashkë-organizatore e Kampionatit Evropian U21 në vitin 2027, së bashku me Serbinë, duke shtuar se vendi “është gati të shkëlqejë sërish në skenën evropiane”.

