UEFA shpërthen ndaj FIFA-s: Vendim i paprecedent për Balogun, rrezikon integritetin e Botërorit 2026
UEFA ka reaguar ashpër ndaj vendimit të FIFA-s për të pezulluar për një vit dënimin me një ndeshje të sulmuesit të SHBA, Folarin Balogun, pas kartonit të kuq të marrë gjatë një kompeticioni zyrtar. Qeveria e futbollit evropian e ka cilësuar këtë vendim si një “tejkalim të vijës së kuqe” dhe një precedent të rrezikshëm për sportin.
Në një komunikatë të publikuar në faqen zyrtare, UEFA thekson se vendimi bie ndesh me parimet bazë të rregulloreve të futbollit dhe cenon barazinë e garës.
“Sipas vendimit të djeshëm, pezullimi minimal prej një ndeshjeje pas kartonit të kuq është pezulluar për një vit. Ky është një vendim që ka kaluar vijën e kuqe,” thuhet në deklaratë.
UEFA argumenton se rregullat e lojës, edhe kur lënë hapësirë për interpretim, në këtë rast janë të qarta dhe të detyrueshme për zbatim.
“Futbolli, si çdo sport tjetër, bazohet në rregulla që garantojnë konkurrencë të drejtë dhe transparente. Në këtë rast nuk ka hapësirë për diskrecion: një pezullim minimal pas kartonit të kuq nuk është opsional, por i detyrueshëm,” vijon komunikata.
Sipas UEFA-s, moszbatimi i një rregulli të tillë gjatë një turneu aktiv krijon rrezik serioz për integritetin e garës dhe minon besueshmërinë e kompeticionit.
“Kur siguria e rregullave nuk garantohet, integriteti i futbollit vihet në rrezik. Ky vendim krijon gjithashtu një precedent të rrezikshëm, pasi tani çdo rast i ngjashëm do të kërkojë trajtim të njëjtë,” thekson më tej UEFA.
Në përfundim, UEFA shprehet e shqetësuar për ndikimin që mund të ketë një vendim i tillë në nivel global, veçanërisht në prag dhe gjatë turneve madhore si Kupa e Botës.
“Futbolli është sporti më i dashur në botë sepse luhet me të njëjtat rregulla kudo. Ky vendim është i paprecedent, i pakuptueshëm dhe i pajustifikueshëm,” përfundon deklarata e UEFA-s.