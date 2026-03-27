UEFA përzgjedh fotografinë e Kosovës si të preferuarën e javës
Pas fitores spektakolare të Kombëtares së Kosovës me rezultat 4-3 ndaj Sllovakisë në udhëtim, UEFA zgjedh momentin e festes së golit të Kosovës nga goditja e lirë si më të bukurin e javës.
Fitorja e madhe e Kosovës në udhëtim te Sllovakia nuk ka kaluar pa u vënë re edhe nga UEFA. Institucioni më i lartë i futbollit evropian ka përzgjedhur një moment nga kjo ndeshje si fotografinë e preferuar të javës.
“Fotografia e preferuar e javës!”, ka shkruar UEFA në postimin e publikuar në faqen zyrtare, duke shoqëruar imazhin me momentin spektakolar pas golit të tretë të Kosovës.