UEFA nuk tërhiqet – qëndron dënimi i Serbisë për fyerjet raciste ndaj Kosovës

UEFA sot (e premte) ka vërtetuar dënimin e Federatës së Futbollit të Serbisë me 119 mijë e 750 euro për shkeljet që u bën në ndeshjen ndaj Zvicrës në Cyrih.

Serbët kishin marrë një dënim të ashpër për fyerjet raciste ndaj Kosovës dhe shqiptarëve.