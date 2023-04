UEFA mund të përjashtojë Juventusin nga garat evropiane?!

UEFA thuhet se po përgatitet të ndëshkojë Juventusin me përjashtim nga garat evropiane për shkak të fitimeve të supozuara të falsifikuara kapitale.

‘La Gazzetta dello Sport’ detajon se si UEFA ka vëzhguar nga afër problemet ligjore të ‘Bianconerëve’ gjatë vitit të kaluar dhe ka kryer hetimin e vet mbi praktikat financiare të klubit, duke marrë dokumente të panumërta nga Prokuroria Publike e Torinos.

Ankesa e Juventusit drejtuar Collegio di Garanzia të CONI kundër zbritjes së tyre prej 15 pikësh ishte pjesërisht me sukses, duke u anuluar përkohësisht në pritje të një gjyqi të ri sportiv. UEFA është optimiste se një vendim ligjor do të merret në Itali deri në fund të qershorit, por po planifikon të lëvizë nëse gjërat zgjasin më shumë se sa pritej.

Ajo që përbën një kërcënim real për Juventusin është “Fair Play Financiar”. Në shtator 2022, klubi u gjobit me 3.5 milionë euro nga UEFA për shkelje të këtyre rregullave dhe ata nënshkruan marrëveshje të ndryshme që i lejojnë ata të shmangin një gjobë të mëtejshme prej 19.5 milionë euro.

Këto marrëveshje bazoheshin jashtë bilanceve të ofruara nga ‘Zonja e Vjetër’, të njëjtat dokumente tani në qendër të hetimeve nga Prokuroria Publike e Torinos dhe FIGC. Nëse Juventusi nuk arrin të kualifikohet në Ligën e Kampionëve, Evropa Ligë ose Konferencë Ligë, urgjenca do të hiqet për UEFA-n, duke i lejuar ata të presin sistemin e drejtësisë italiane.

Kjo do të ishte problematike për ‘Bianconerët’, megjithatë, pasi një përjashtim i mundshëm nga gara mund të shtyhet për sezonin 2024-25. Nëse ’Zonja e Vjetër’ fiton një vend në një kompeticion klubesh evropiane, UEFA do të duhet të bëjë një lëvizje, me gjasë para fundit të korrikut ose fillimit të gushtit.

Përjashtimi nga këto gara është një rezultat i mundshëm, për faktin se marrëveshja për pranimin e fajësisë në shtator ishte bazuar në bilancet e dyshimta.