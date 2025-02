UEFA mbush ‘arkën’ e Liverpoolit me ndeshjet e fituara në Ligën e Kampionëve

Liverpooli, i cili përfundoi i pari në renditjen e përgjithshme të Ligës së Kampionëve të sezonit aktual, ka fituar 56.2 milionë euro deri më tani – më shumë se çdo klub tjetër, sipas AS.

Sipas mediumit spanjoll, Barcelona, ​​e cila përfundoi e dyta në fazën e ligës, ka fituar 54.5 milionë euro.

Real Madrid (vendi i 11-të) ka shtuar 37.27 milionë euro në buxhetin e klubit.

Gjithashtu theksohet se nëse kalojnë në fazën e 16-të, Real Madridi, ashtu si skuadrat e tjera, do të fitojë 11 milionë euro shtesë.

Kujtojmë: Sot, më 11 shkurt, Real Madrid do të përballet me Manchester Cityn në ndeshjen e parë me eliminim direkt për një vend në raundin e 16-të (fillimi në ora 21:00). /Telegrafi/

