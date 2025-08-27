UEFA i bllokoi kampionët evropianë nga librat e rekordeve për shkak të klubit të ndaluar
UEFA refuzon të njohë një nga kampionët e saj evropianë dhe e fshiu atë nga librat e rekordeve për shkak të një ndalimi të dhënë.
Në histori, ka pasur 50 edicione të Superkupës së UEFA-s, me më të fundin ku Paris Saint-Germain mposhti Tottenham Hotspur për të fituar trofeun dhe për të shtuar 4.3 milionë funte në arkat e klubit.
Por rasti i parë i këtij takimi nuk njihet si një ndeshje zyrtare nga UEFA.
Gazetari holandez Anton Witkamp është njeriu përgjegjës për krijimin e garës, e cila është projektuar për të kurorëzuar ekipin më të mirë në Evropë.
Edicioni i parë u luajt në dy ndeshje në janar të vitit 1973 dhe pa Rangers të përballej me Ajax në Glasgow dhe Amsterdam, duke humbur në fund me rezultatin e përgjithshëm 6-3.
57,000 veta u mblodhën në Ibrox për ndeshjen spektakolare, me 26,000 të tjerë që u shfaqën për ndeshjen e dytë në Amsterdam.
Rangers kishin fituar Kupën e Fituesve të Kupave në vitin 1972 dhe kishin festuar 100-vjetorin e tyre në vitin 1973, por ata po vuanin një pezullim për sjellje të keqe të tifozëve në finalen në Nou Camp – që do të thotë se ndeshja duhej të zhvillohej në një mënyrë jozyrtare.
UEFA e miratoi konceptin e Superkupës më vonë atë vit dhe edicioni i parë i njohur nga organi drejtues pa Ajaxin të ruante kurorën duke mposhtur Milanin me rezultat 6-1.
Një trofe nuk u nda deri në vitin 1987 kur Steau Bukuresht mundi Dynamo Kyiv, ndërsa pati tre raste kur një ndeshje e Superkupës nuk u zhvillua për shkak të një kombinimi konfliktesh në orar dhe ndalimesh.
Evertoni nuk mundi ta përmbushte ndeshjen e shkëlqyer të vitit 1985 kundër Juventusit sepse klubet angleze u ndaluan të merrnin pjesë në Evropë.
Kupa e Fituesve të Kupave u zëvendësua nga Kupa UEFA në vitin 1999 dhe 15 finale radhazi u zhvilluan në Stade Louis II në Monako përpara se të vendosej që të luhej në vende të ndryshme në të gjithë kontinentin.