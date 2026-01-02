UEFA gjobit sërish Shkëndijën për piroteknikë

UEFA gjobit sërish Shkëndijën për piroteknikë

Shkëndija e Tetovës është përfshirë në raportin më të fundit të UEFA-s për klubet e ndëshkuara në garat evropiane.

Klubi do të paguajë një gjobë prej 1.500 eurosh për shkak të përdorimit të piroteknikës nga tifozët e saj në sektorin e mysafirëve. Edhe Drita është ndëshkuar për të njëjtën arsye dhe do të paguajë 3.750 euro.

Ndeshja mes Dritës dhe Shkëndijës përfundoi me rezultat 1-0 në favor të ekipit vendas.

Kujtojmë se më herët, UEFA e kishte gjobitur Shkëndijën me 20.000 euro për përdorim të piroteknikës dhe mesazhe politike gjatë një ndeshjeje të zhvilluar në Shkup.

