UEFA bën të ditur dënimin e Diego Simeones pas përplasjes së tij me një tifoz të Liverpoolit

Diego Simeone ka mësuar dënimin e tij nga UEFA pas përplasjes me tifozët e Liverpoolit në “Anfield”, gjatë humbjes 3-2 të Atletico Madrid në Ligën e Kampionëve më herët këtë muaj.

Trajneri argjentinas u përjashtua në minutat e fundit të ndeshjes pas një përplasjeje të ashpër verbale me tifozë vendas, menjëherë pas golit të fitores nga Virgil Van Dijk në minutën e 92-të.

I zemëruar dhe i frustruar nga mënyra si skuadra e tij e humbi ndeshjen, Simeone iu drejtua tifozëve të Liverpoolit që ndodheshin pas pankinës, gjë që çoi në ndëshkimin e tij me karton të kuq.

Pas hetimeve të zhvilluara nga UEFA, është vendosur që Simeone të pezullohet për një ndeshje në Ligën e Kampionëve, si ndëshkim për sjelljen e tij.

Nga ana tjetër, Liverpool është gjobitur me 4,000 euro për shkak të sjelljes së tifozëve, konkretisht për hedhjen e objekteve në fushë.

Ndërkohë, një tifoz i Liverpoolit që u bë viral në rrjetet sociale për provokimin ndaj Simeones gjatë ndeshjes, ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë koment racist apo tejet ofendues gjatë përplasjes.

Në këtë raund të Ligës së Kampionëve, Liverpool do të përballet me Galatasaray në udhëtim, ndërsa Atletico Madrid do të presë Eintracht Frankfurtin./

 

