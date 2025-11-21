Udhëheqësit evropianë: Forcat e armatosura të Ukrainës duhet të mbeten të afta për të mbrojtur sovranitetin e vendit
Gjermania, Franca dhe Britania theksuan të premten se çdo marrëveshje paqeje për Ukrainën duhet të sigurojë që forcat e armatosura ukrainase të mund të vazhdojnë të mbrojnë në mënyrë efektive sovranitetin e vendit.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, Presidenti francez, Emmanuel Macron dhe Kryeministri britanik, Keir Starmer folën në telefon me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, për të diskutuar planin e paqes prej 28 pikash të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Pas telefonatës, një zëdhënës i qeverisë gjermane deklaroi se udhëheqësit evropianë riafirmuan “mbështetjen e tyre të plotë” për Ukrainën në rrugën e saj drejt një paqeje të qëndrueshme dhe të drejtë, duke u zotuar të mbajnë koordinim të ngushtë me Washingtonin për këtë çështje.
“Ata ranë dakord të vazhdojnë të ndjekin qëllimin e ruajtjes së interesave jetësore evropiane dhe ukrainase në planin afatgjatë”, tha Stefan Kornelius.
“Kjo përfshin, ndër të tjera, sigurimin që linja e kontaktit të mbetet pika fillestare për çdo marrëveshje dhe që forcat e armatosura ukrainase duhet të mbeten të afta për të mbrojtur në mënyrë efektive sovranitetin e Ukrainës”, theksoi ai.
Ai vuri në dukje gjithashtu se udhëheqësit theksuan se çdo marrëveshje që prek shtetet evropiane, Bashkimin Evropian ose NATO-n kërkon miratimin e partnerëve evropianë ose një konsensus midis aleatëve.