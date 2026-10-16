Udhëheqësit e BE-së kërkojnë veprime urgjente për çmimet e energjisë dhe reformat e tregut të vetëm
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bënë thirrje për veprime urgjente për të trajtuar çmimet në rritje të energjisë, për të ulur barrën rregullatore dhe për të forcuar konkurrencën, sipas përfundimeve të Samitit të Këshillit Evropian të publikuara sot, transmeton Anadolu.
Këshilli vuri në dukje se situata aktuale e energjisë kërkon “përgjigje të koordinuar evropiane” që përfshin masa të synuara dhe të përkohshme, duke marrë parasysh rrethanat e secilit vend anëtar.
Udhëheqësit mirëpritën planet për të zgjatur ndihmën e përkohshme shtetërore për sektorët industrialë më të ekspozuar, për të përmirësuar efikasitetin e rafinerive të BE-së dhe për të futur masa vullnetare për të bashkuar kërkesën për energji.
Ata i kërkuan Komisionit Evropian të shqyrtojë masa shtesë afatshkurtra për të adresuar çmimet në rritje të energjisë. Lidhur me konkurrencën, Këshilli bëri thirrje për përparim vendimtar në heqjen e barrierave të mbetura të tregut të vetëm, thjeshtimin e rregulloreve dhe uljen e barrës administrative, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Udhëheqësit kërkuan përparim në negociatat mbi propozimet kryesore legjislative, përfshirë Aktin e Përshpejtuesit Industrial dhe paketën e rrjeteve evropiane, me qëllim përfundimin e bisedimeve deri në fund të vitit 2026.
Këshilli theksoi nevojën për një “treg karboni që funksionon mirë, transparent dhe të parashikueshëm”, duke ruajtur tregtimin e emetimeve si një instrument qendror të tranzicionit të energjisë. Lidhur me buxhetin e ardhshëm afatgjatë të BE-së, udhëheqësit bënë thirrje për marrëveshje para fundit të vitit 2026 për të siguruar që financimi të arrijë tek përfituesit pa ndërprerje në janar 2028.
Lidhur me zgjerimin, Këshilli e përshkroi zgjerimin si një “investim gjeostrategjik në paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet”, duke riafirmuar se pranimi mbetet i bazuar në meritë. Gjithashtu, ai mirëpriti punën e vazhdueshme për traktatin e pranimit të Malit të Zi, me përparim të mëtejshëm që varet nga reformat.