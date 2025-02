Udhëheqësit arabë hedhin poshtë planin për Gazën propozuar nga SHBA

Udhëheqësit nga Egjipti, Jordania dhe shtetet e Gjirit u takuan në Arabinë Saudite të premten për të kundërshtuar një plan rindërtimi për Rripin e Gazës të hedhur nga Presidenti i SHBA Donald Trump.

Trump ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara mund të “marrën” Gazën dhe të zhvendosin përgjithmonë më shumë se 2 milionë banorë në shtetet arabe të afërta, Egjipt dhe Jordani, një plan që tërboi palestinezët dhe vendet fqinje. Një burim i afërt me qeverinë saudite konfirmoi se takimi kishte përfunduar, por mikpritësit nuk publikuan menjëherë një deklaratë përfundimtare.

Samiti u fokusua në propozimin e Egjiptit për të rindërtuar territorin e shkatërruar nën “mbikëqyrjen e plotë” të vendeve arabe, thanë burimet për agjencitë e lajmeve.

Pak detaje rreth planit aktual të Egjiptit janë publikuar, por ish-diplomati egjiptian Mohammed Hegazy tha se ai përshkruan një zgjidhje me tre faza që fillimisht do të fokusohej në heqjen e mbeturinave të luftës nga Gaza.

Faza e dytë do të përfshijë një samit ndërkombëtar rindërtimi për Gazën, ndërsa e treta do të fokusohet në planifikimin urban dhe rindërtimin e shtëpive dhe shërbimeve thelbësore. Do të kishte gjithashtu një “rrugë politike për të zbatuar zgjidhjen me dy shtete”, tha Hegazy.

ropozimi i Egjiptit përfshin gjithashtu një komitet kombëtar për të qeverisur Gazën dhe rindërtimin nëpërmjet një fondi të krijuar me para nga Gjiri dhe vende të tjera të huaja, SHBA dhe organizata financuese, thanë dy burime egjiptiane për agjencinë e lajmeve Reuters.

Burime të njohura me samitin thanë se plani egjiptian mund të përfshijë deri në 20 miliardë dollarë (19.13 miliardë euro) në financim për tre vjet nga shtetet e pasura të Gjirit dhe arabe.

Mbetet e paqartë nëse liderët arabë do të jenë në gjendje të arrijnë një konsensus për një alternativë ndaj planit të Trump përpara një takimi urgjent të Ligës Arabe të caktuar për 4 mars në Kajro.

Angazhimet financiare pritet të jenë vendimtare për çdo plan alternativ, por shtetet e Gjirit prodhues të naftës kanë thënë se janë lodhur duke paguar për rindërtimin vetëm për një cikël dhune dhe shkatërrimi që do të përsëritet.

