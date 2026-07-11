Udhëheqësi suprem i Iranit zotohet të hakmerret për paraardhësin e vrarë Ali Khamenei

Udhëheqësi suprem i Iranit zotohet të hakmerret për paraardhësin e vrarë Ali Khamenei

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, tha se hakmarrja për babanë dhe paraardhësin e tij të vrarë, Ali Khamenei, është “kërkesë e popullit” dhe “duhet patjetër” të realizohet, transmeton Anadolu.

Deklarata u bë në një mesazh të transmetuar gjatë ceremonive mortore për udhëheqësin e ndjerë suprem, sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB.

“Ne zotohemi të hakmerremi për gjakun tënd të pafajshëm dhe për të gjithë dëshmorët e këtyre dy luftërave, ndaj vrasësve kriminelë dhe të pandershëm”, tha Mojtaba Khamenei në mesazh.

Ali Khamenei u varros të enjten në Mauzoleun e Imam Rezait në qytetin verilindor iranian Mashhad, duke përmbyllur një javë ceremonish mortore.

Ai u vra në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt dhe u pasuan nga sulme hakmarrëse iraniane.

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