Udhëheqësi suprem i Iranit: Prirja më e vogël për t’u dorëzuar do të inkurajojë SHBA-në për luftëra të mëtejshme

Udhëheqësi suprem i Iranit: Prirja më e vogël për t’u dorëzuar do të inkurajojë SHBA-në për luftëra të mëtejshme

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, paralajmëroi të mërkurën se “prirja më e vogël për t’u dorëzuar” do të inkurajonte SHBA-në mes përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për të zgjidhur tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit, transmeton Anadolu.

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Një pozicion i tillë “vetëm do të inkurajojë armikun arrogant që të kërkojë më shumë teprime dhe luftëra, e guxim të mëtejshëm”, tha Khamenei në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror iranian IRIB.

Një konflikt i përsëritur “do të marrë dimensione shumë më të gjera nëse agresionet përsëriten,” tha ai.

Deklarata shënoi vërejtjet e para të liderit suprem që nga zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, në të cilat Partia Republikane e Presidentit Donald Trump humbi kontrollin e të dy dhomave të Kongresit.

Ai erdhi gjithashtu në mes të përpjekjeve diplomatike për të arritur një marrëveshje midis Washingtonit dhe Teheranit ndërsa tensionet vazhdojnë pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit.

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