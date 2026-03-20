Udhëheqësi i ri suprem i Iranit: Mbrojtja e vendit është më e fortë nga sa supozojnë “armiqtë”
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, tha të premten se vijat e para të vendit janë shumë më të forta sesa supozojnë “armiqtë”, duke i akuzuar ata për llogaritje të gabuara mbi forcën e brendshme të Iranit, transmeton Anadolu.
Në një mesazh të shkruar me rastin e fillimit të Vitit të Ri Persian (Novruz), Khamenei tha se lufta filloi pasi armiku humbi shpresën për të nxitur një kryengritje popullore brenda Iranit.
Ai tha se kundërshtarët besonin se vrasja e udhëheqësve të lartë dhe figurave ushtarake do të krijonte frikë dhe dëshpërim te popullsia dhe do të çonte në rrëzimin e sistemit politik.
Megjithatë, Khamenei tha se iranianët formuan atë që ai e përshkroi si një “linjë të gjerë mbrojtjeje” në gjithë vendin, duke i penguar këto plane.
Ai u bëri gjithashtu thirrje mediave iraniane të shmangin fokusimin te dobësitë e brendshme, duke paralajmëruar se operacionet mediatike armiqësore synojnë të minojnë unitetin kombëtar.
Khamenei shpalli sloganin për vitin e ri persian si “ekonomia e rezistencës nën unitetin kombëtar dhe sigurinë kombëtare”.
Ai tha gjithashtu se sulmet që kishin në shënjestër Turqinë dhe Omanin nuk janë kryer nga Irani apo aleatët e tij, duke akuzuar Izraelin për përpjekje për të mbjellë përçarje midis Iranit dhe fqinjëve të tij.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri tani rreth 1.300 persona, përfshirë edhe ish-udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe pasoja në tregjet globale dhe aviacionin.