Udhëheqësi i ri i Iranit pretendohet se është dërguar në Moskë për t’u operuar
Lideri i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, raportohet se është dërguar me avion në Moskë për operacion në këmbë. Kjo i ishte ofruar personalisht nga presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, transmeton “The Sun”.
Raportimet vijnë në kohën kur ka pasur edhe thashetheme se Mojtaba Khamenei ka vdekur.
Gazeta kuvajtiane Al-Jarida raportoi se djali i Ajatollahut Ali Khamenei, të vrarë në ditën e parë të sulmeve të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit, është nxjerrë fshehurazi nga Irani nëpërmjet një operacion tepër sekret.
Gazeta tha se evakuimi u krye me fshehtësinë më të madhe dhe se lideri i ri iranian u dërgua në Moskë me një avion ushtarak rus.
Më pas Khamenei raportohet se iu nënshtrua një operacioni “të suksesshëm” në një nga pallatet presidenciale të Putinit.
Raporti nuk është i konfirmuar, por Al-Jarida tha se informacioni i saj erdhi nga një “burim i nivelit të lartë pranë liderit të ri suprem iranian”.
Burimi pretendoi se Khamenei u plagos në një nga shpërthimet e para të operacionit Epic Fury.
Plagët e tij kërkonin një spital të mirëpajisur dhe specialist, gjë që ishte e pamundur ndërsa Irani vazhdon të bombardohet nga SHBA dhe Izraeli.
Putini raportohet se propozoi trajtimin e Mojtaba Khameneit gjatë një telefonate të enjten, me Khamenein që u transferua në Rusi atë mbrëmje.