U shtyp nga traktori derisa po e rregullonte, ndërroi jetë 80 vjeçari në Luboten të Shkupit

Më datë 25.04.2026, në ora 09:30, në SPB Shkup, nga Kompleksi i Klinikave “Nënë Tereza” është denoncuar se më 20.04.2026, në ora 11:15, me lëndime të rënda trupore është dërguar personi N.M. (80) nga fshati Luboten i Shkupit.

Sipas denoncimit, ai i ka marrë lëndimet në oborr, derisa po rregullonte traktorin e tij, i cili është vënë në lëvizje dhe e ka shtypur.
Më 25.04.2026, në ora 06:00, N.M. ka ndërruar jetë, ndërsa trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion.

