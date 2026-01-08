U shënua viktima e parë nga vërshimet në Shqipëri

U shënua viktima e parë nga vërshimet në Shqipëri

Moti i keq ka vijuar edhe sot më 8 janar 2026 duke shkaktuar rritje të niveleve të lumenjve kryesorë. Lajmi më i keq vjen nga Durrësi ku u shënua edhe viktima e parë. Një 54-vjeçar u gjet i pajetë në një kanal kullimi pasi e mori rrjedha e ujit. Qyteti bregdetar vijon të jetë në situatë kritike pasi reshjet nuk kanë pushuar. Atje janë evakuuar 400 banorë teksa është urdhëruar edhe evakuimi i banorëve në Sukth dhe Katund të Ri.

Problem është edhe lumi i Vjosës i cili ka arritur nivelin e kuotave maksimale. Autoritetet kanë ngritur nivelin më të lartë të alarmit në Novoselë duke lëshuar urdhër evakuimi për banorët si pasojë e situatës. Urdhër evakuimi u lëshua edhe për Ferrasin në Fier

Shumë toka bujqësore janë përmbytur, me dhjetëra banesa kanë pësuar dëmtime, ndërsa prej dy ditësh përmbytje janë regjistruar edhe në Gjirokastër, Berat, Lezhë, Shkodër, Kukës, Elbasan dhe zonat pranë lumenjve./Klan

MARKETING

Të ngjajshme

Shtëllunga deri në qiell, shkrumbohet tregu i rrobave të përdorura në Tiranë

Shtëllunga deri në qiell, shkrumbohet tregu i rrobave të përdorura në Tiranë

Për një muaj, rezervat devizore në Maqedoni u rritën për 63.1 milionë euro

Për një muaj, rezervat devizore në Maqedoni u rritën për 63.1 milionë euro

Studim: 1.6 milionë të rritur në Mbretërinë e Bashkuar përdorën barna për humbje peshe gjatë vitit të kaluar

Studim: 1.6 milionë të rritur në Mbretërinë e Bashkuar përdorën barna për humbje peshe gjatë vitit të kaluar

MPB në kërkim të mashtruesit, u paraqit si mjek dhe i mori 700 mijë denarë një 77 vjeçareje

MPB në kërkim të mashtruesit, u paraqit si mjek dhe i mori 700 mijë denarë një 77 vjeçareje

Hetim dhe paraburgim ndaj dy bullgarëve, vidhnin kartela bankare dhe portofole të qytetarëve ​​në Shkup

Hetim dhe paraburgim ndaj dy bullgarëve, vidhnin kartela bankare dhe portofole të qytetarëve ​​në Shkup

Senati amerikan avancon përpjekjen për të kufizuar kompetencat e luftës së Trumpit ndaj Venezuelës

Senati amerikan avancon përpjekjen për të kufizuar kompetencat e luftës së Trumpit ndaj Venezuelës