U rikthye nga dëmtimi, trajneri befason me aktivizimin e Brojës
Në mënyrë krejtësisht të papritur, Armando Broja është rikthyer në fushë këtë të shtunë. Trajneri i Burnley, Parker e aktivizoi në minutën e 88-të, në sfidën e kampionatit ndaj Bournemouth.
Duke qënë se sapo u rikthye nga dëmtimi, Broja nuk pritej të luante sot, por tekniku i ka surprizuar të gjithë duke i dhënë pak minuta 24-vjeçarit. Broja shpreson që do të mund të rikthehet në formë, pas një periudhe shumë të vështirë. Në këtë eidicon, ai është impenjuar në 19 takime me Burnleyn.