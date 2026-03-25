U raportua se Irani ka rrëzuar një avion amerikan, reagon Komanda Qendrore e SHBA
Komanda Qendrore e SHBA-së ka mohuar pretendimet se një nga avionët e saj luftarakë është rrëzuar nga Irani.
Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) tha se një avion amerikan F/A-18 është goditur mbi qytetin iranian Çabahar, “duke përdorur sisteme të reja të përparuara të mbrojtjes ajrore”.
Menjëherë pas kësaj, Komanda Qendrore e SHBA-së në një postim në platformën X deklaroi se Irani po dezinformon dhe se asnjë avion amerikan nuk është rrëzuar.
“Fushata e dezinformimit nga regjimi iranian është e përhapur. Gënjeshtrat për rrëzimin e një avioni amerikan nga Irani kanë qarkulluar disa herë në platforma të ndryshme duke përdorur imazhe të rreme ose mashtruese. Për të qenë të qartë: Asnjë avion luftarak amerikan nuk është rrëzuar nga Irani”, ka shkruar ajo në platformën X.