U raportua se Irani ka rrëzuar një avion amerikan, reagon Komanda Qendrore e SHBA

Komanda Qendrore e SHBA-së ka mohuar pretendimet se një nga avionët e saj luftarakë është rrëzuar nga Irani.

Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) tha se një avion amerikan F/A-18 është goditur mbi qytetin iranian Çabahar, “duke përdorur sisteme të reja të përparuara të mbrojtjes ajrore”.

Menjëherë pas kësaj, Komanda Qendrore e SHBA-së në një postim në platformën X deklaroi se Irani po dezinformon dhe se asnjë avion amerikan nuk është rrëzuar.
“Fushata e dezinformimit nga regjimi iranian është e përhapur. Gënjeshtrat për rrëzimin e një avioni amerikan nga Irani kanë qarkulluar disa herë në platforma të ndryshme duke përdorur imazhe të rreme ose mashtruese. Për të qenë të qartë: Asnjë avion luftarak amerikan nuk është rrëzuar nga Irani”, ka shkruar ajo në platformën X.

Të ngjajshme

Çairi siguron Final Four-in në Kupën e Maqedonisë!

Çairi siguron Final Four-in në Kupën e Maqedonisë!

Ministri i Jashtëm turk diskuton zhvillimet rajonale me homologun kinez

Ministri i Jashtëm turk diskuton zhvillimet rajonale me homologun kinez

CNN: Irani fortifikon ishullin kyç Kharg mes rrezikut të shtuar të një sulmi tokësor të SHBA-së

CNN: Irani fortifikon ishullin kyç Kharg mes rrezikut të shtuar të një sulmi tokësor të SHBA-së

Ministri i Jashtëm i Iranit: Aktualisht nuk ka negociata me SHBA-në

Ministri i Jashtëm i Iranit: Aktualisht nuk ka negociata me SHBA-në

Regjistrohet edhe një tërmet në Maqedoni

Regjistrohet edhe një tërmet në Maqedoni

Media izraelite: Trump mund të shpallë armëpushim me Iranin deri të shtunën

Media izraelite: Trump mund të shpallë armëpushim me Iranin deri të shtunën