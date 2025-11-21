“U ndjeva i tradhtuar”, Donnarumma flet për hapur për largimin e dhimbshëm nga PSG-ja

Në një intervistë për Sky Sports, Gianluigi Donnarumma ka folur hapur për largimin e tij dramatik nga PSG, duke zbuluar se ndihej i lënduar dhe i tradhtuar nga mënyra se si u largua nga klubi, pas ndihmës që dha për t’i sjellë klubit Ligën e Kampionëve.

“Nuk është e lehtë të largohesh nga një klub i tillë. Pas asaj që ndodhi, u ndjeva shumë keq”, tha fillimisht portieri italian, i cili tani luan te Man City.

“Unë erdha dhe u përshtata me një stil të caktuar, por pastaj në muajt e fundit, ai stil nuk ishte më aty”.

“Është turp pas një sezoni ku sollëm Ligën e Kampionëve në Paris, gjë që nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Dhemb. Por duhet të kthehësh faqen dhe te PSG, shokët e skuadrës dhe tifozët gjithmonë do të ndihen afër meje”.

“U ndjeva i tradhtuar sepse kur erdha, u përshtata me PSG-në, i kushtova vëmendje të veçantë kësaj. Por në fund, muajt e fundit ishin krejt të ndryshëm. Kjo më zhgënjeu”.

“Është diçka që kurrë nuk do ta shpjegoj dot, por duhet ta pranosh. U zhgënjeva nga mënyra se si menaxhuan situatën. Është fatkeqësi, por duhet të vazhdosh përpara”.

“Do t’u jem gjithmonë mirënjohës PSG-së për atë që më dhanë dhe për atë që unë u dhashë atyre, ishte fantastike. Dhe gjithmonë do t’i falënderoj tifozët”.

“Do të kthehem gjithmonë në Paris sepse më dhanë një shtëpi të dytë, ishte një pjesë kaq themelore e jetës sime”.

“Jam i lumtur për atë që arrita atje dhe për atë që shokët e skuadrës dhe tifozët më dhanë, dhe gjithmonë do t’u jem mirënjohës”, përfundoi ai.

 

