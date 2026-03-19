U gjet shoferi që goditi një të mitur dhe u largua nga vendi i ngjarjes, do të vijojë kallëzimi penal

MARKETING

Sot (18.03.2026), nëpunës policorë nga SPB Shkup e gjetën S.B. nga Shkupi, i cili para dy ditësh me automjet në rrugën “Vasil Gjorgov” në Shkup kishte goditur një këmbësore dhe ishte larguar nga vendi i ngjarjes.
Me fjalë të tjera, më 16.03.2026 në orën 16:10, në SPB Shkup, nga Qendra Urgjente pranë kompleksit të klinikave “Nënë Tereza” në Shkup u njoftua se tek ata ishte sjellë me lëndime të rënda trupore një e mitur 11-vjeçare nga Shkupi.
Sipas njoftimit, rreth orës 13:20 në kryqëzimin e rr. “Vasil Gjorgov” me rrugën shërbyese që lidhet me rr. “ Fronti Popullor” në Shkup, një automjet udhëtarësh e kishte goditur atë dhe më pas ishte larguar nga vendi i ngjarjes.
SPB Shkup ndaj S.B. do të paraqesë kallëzim penal sipas nenit 300 të Kodit Penal për vepër penale “vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion” dhe sipas nenit 301 për mosdhënie të ndihmës personit të lënduar në aksident rrugor.

MARKETING

Të ngjajshme

