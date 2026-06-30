U eliminua nga Botërori, trajneri i Holandës nuk jep dorëheqjen: Kam idetë e mia, por s’do t’i them
Trajneri i Holandës, Ronald Kuman, shumë i zhgënjyer, foli për NOS pas humbjes kundër Marokut, që solli eliminimin nga Kupa e Botës në raundin e 1/16-ave.
Këto ishin fjalët e tij, duke filluar me pyetjen e madhe që shumë veta po bëjnë tashmë, a do të qëndrojë në krye apo po mendon të japë dorëheqjen? Trajneri i “tulipanëve” e hodhi poshtë çështjen: “Kam mendimet e mia për këtë çështje, por nuk do t’i them tani.”
Së fundmi, Kuman foli edhe për gjuajtjet e penalltive , duke u përqendruar në veçanti te goditja e dytë e penalltisë e ekzekutuar nga Rahimi, e cila u devijua nga portieri Verbrugen: “Ishte shumë e rëndësishme për ta nga pikëpamja psikologjike, por për ne ishte e pafavorshme. Nëse ju ndodhin këto incidente, ka mbaruar vërtet.”