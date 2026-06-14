“TVSH-ja Ime” vazhdon të jetë jashtë funksionit
Aplikacioni “TVSH-ja Ime” ka pasur probleme për të tretën ditë, prandaj shumë qytetarë nuk janë në gjendje të skanojnë faturat e tyre fiskale dhe të marrin rimbursimin e TVSH-së.
Përdoruesit ankohen se kur përpiqen të përdorin aplikacionin, shfaqet vazhdimisht një mesazh që thotë se nuk ka lidhje me serverat e Zyrës së të Ardhurave Publike, gjë që shkakton pakënaqësi dhe shqetësim tek qytetarët.
Kjo nuk është hera e parë që aplikacioni është përballur me probleme teknike. Gjatë vitit të kaluar, janë vërejtur disa ndërprerje në funksionim, si dhe vonesa në pagesën e fondeve të rimbursimit të TVSH-së.
Proporcioni Publik i të Ardhurave thotë se shkaku i problemit aktual është i natyrës teknike, por për momentin nuk janë njoftuar detaje shtesë ose një afat se kur sistemi do të normalizohet plotësisht.
Qytetarët presin që problemi të zgjidhet sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që ata të mund të përdorin përsëri shërbimet e aplikacionit pa probleme.