Tusk paralajmëron për përshkallëzim të ri rus: 7-8 muajt e ardhshëm mund të jenë vendimtarë
Kryeministri polak thotë se Moska po përgatitet “shumë seriozisht” për një fazë të re të konfliktit, jo vetëm në Ukrainë, por në të gjithë rajonin. Paralajmërimi vjen ndërsa Rusia intensifikon sulmet dhe një goditje në Bucha ka lënë të paktën 27 të vdekur.
Sinjalet që vijnë nga Rusia në prag të dimrit po shtojnë shqetësimin për një përshkallëzim të ri të luftës në Ukrainë, me kryeministrin polak Donald Tusk që paralajmëron se muajt e ardhshëm mund të jenë vendimtarë jo vetëm për Kievin, por për sigurinë e të gjithë rajonit.
Sipas Tusk, shtatë deri në tetë muajt e ardhshëm mund të jenë një periudhë kritike, pasi Moska po përgatitet “shumë seriozisht” për një përshkallëzim të ri, si në luftën kundër Ukrainës, ashtu edhe më gjerë në rajon.
Paralajmërimi i kryeministrit polak vjen në një moment kur forcat ruse kanë intensifikuar ndjeshëm sulmet kundër Ukrainës dhe veçanërisht kundër Kievit dhe zonave përreth kryeqytetit.
Prej tre ditësh, sulmet ruse po vazhdojnë pothuajse pa ndërprerje ndaj Kievit, duke shkaktuar dëme dhe ndërprerje që kanë ndikuar edhe në aktivitetin ekonomik të kryeqytetit ukrainas.
Një nga goditjet më të rënda ndodhi mbrëmjen e së premtes në Bucha, pranë Kievit, ku një dron rus goditi një depo dhe shkaktoi një zjarr të madh.
Të paktën 27 persona kanë humbur jetën, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në të paktën 42.
“Për fat të keq, në këtë moment numërohen 27 viktima. Dhe ky bilanc mund të mos jetë përfundimtar“, deklaroi kreu i administratës së rajonit të Kievit, Tymur Tkachenko.
Përmasat e viktimave lidhen edhe me vendndodhjen e depos së goditur. Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, municionet ishin magazinuar pranë banesave, në kundërshtim me rregullat që përcaktojnë mënyrën se si duhet të ruhen materiale të tilla.
“Ka rregulla të qarta për këtë çështje. Municionet nuk mund të magazinohen pranë shtëpive apo zonave të tjera të banuara“, tha Zelensky.
Përveç banesave dhe restoranteve, nga sulmi është dëmtuar edhe një azil për të moshuarit. Më shumë se 370 persona janë evakuuar deri tani, ndërsa operacioni për largimin e njerëzve nga zona e rrezikuar vazhdon.
Sulmi në Bucha dhe goditjet e vazhdueshme ndaj Kievit përkojnë me të dhëna të inteligjencës ukrainase që sugjerojnë se Rusia mund të jetë duke përgatitur një rritje të konsiderueshme të forcave të saj për fazën e ardhshme të luftës.
Sipas informacioneve të inteligjencës ukrainase, Moska synon të mobilizojë deri në 300 mijë rekrutë gjatë këtij viti dhe një numër të ngjashëm gjatë vitit 2027.
Nëse këto të dhëna konfirmohen, Rusia mund të shtojë deri në 600 mijë njerëz të tjerë në kapacitetin e saj ushtarak gjatë dy viteve.
Sipas shërbimeve ukrainase të inteligjencës, presidenti rus Vladimir Putin mund ta zyrtarizojë vendimin për mobilizimin pas zgjedhjeve të shtatorit.
Pikërisht perspektiva e një mobilizimi të ri në shkallë të gjerë qëndron pas një pjese të shqetësimeve të shprehura nga Tusk. Varshava e konsideron zhvillimin e luftës në Ukrainë si një çështje që prek drejtpërdrejt sigurinë e Polonisë dhe të krahut lindor të NATO-s.
Deklarata se Moska mund të përgatitet për përshkallëzim në “të gjithë rajonin” e zgjeron paralajmërimin përtej zhvillimeve të drejtpërdrejta në frontin ukrainas, megjithëse Tusk nuk dha hollësi se çfarë forme mund të marrë një përshkallëzim i tillë jashtë Ukrainës.
Të dhënat e inteligjencës ukrainase për planet ruse të mobilizimit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur dhe Moska nuk ka njoftuar deri tani publikisht një mobilizim të ri të këtyre përmasave.
Megjithatë, kombinimi i intensifikimit të sulmeve ajrore, perspektivës së një shtimi të forcave ruse dhe afrimit të dimrit po shton shqetësimin në Kiev dhe në vendet evropiane që kufizohen ose ndodhen pranë Rusisë.
Për Tusk, periudha që po nis mund të jetë përcaktuese. Paralajmërimi i tij është se përgatitjet e Moskës nuk duhen parë vetëm në kontekstin e betejave aktuale në Ukrainë, por si pjesë e një faze të re të mundshme të përballjes që mund të ketë pasoja për sigurinë e rajonit.