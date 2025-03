Tusk: Paradoksi i 500 milionë europianëve që u luten 300 milionë amerikanëve që t’i mbrojnë!

Kryeministri polak Donald Tusk tha, para se të nisej për një takim të liderëve evropianë në Londër, se Evropa është zgjuar dhe ngadalë po e kupton paradoksin e 500 milionë europianëve që u kërkojnë 300 milionë amerikanëve t’i mbrojnë nga vetëm 140 milionë rusë.

“Evropa është zgjuar. Siç thashë një herë në Poloni, një gjigant është zgjuar dhe ata që ishin të dobët kanë ngritur kokën dhe kanë fituar. Pavarësi por jo vetmi. Një Evropë e zgjuar, një Evropë që di të llogarisë, që kupton potencialin e saj global, një Evropë që është një forcë, nuk do të jetë një alternativë për SHBA-në, por aleati më i dëshirueshëm,” tha

“Numëroni në veten tuaj”

Tusk hodhi poshtë me forcë pretendimet e disa liderëve në Evropë që pajtohen me kushtet e Rusisë se Evropa nuk ka asnjë shans dhe se Rusia është superiore.

“Dëgjoni vetë se si tingëllon: 500 milionë europianë u luten 300 milionë amerikanëve që t’i mbrojnë nga 140 milionë rusë. Nëse mund të mbështeteni, mbështetuni në veten tuaj. Jo i izoluar, por me vetëdije të plotë për potencialin e dikujt. Sot në Evropë nuk na mungon forca ekonomike, njerëzit, por besimi se jemi fuqi globale”, theksoi ai.

Ai shtoi se dihet dhe e di edhe nga përvoja e tij, se një agresor, qoftë edhe një ngacmues i zakonshëm në këndin e lojërave, nuk sulmon më të voglin dhe më të dobëtin, por më tepër atë që ka frikë.

“Ka mungesë idesh në Evropë për të cilat duhet të jemi të guximshëm. Evropa duhet të kuptojë forcën e saj dhe unë do të flas për këtë në Londër”, tha Tusk.

Statistikat e forcave ushtarake

Kryeministri polak prezantoi edhe të dhëna statistikore: Evropa dhe Ukraina, të cilat janë në të njëjtën anë kundër agresionit rus, kanë 2.6 milionë ushtarë profesionistë, SHBA-ja 1.3 milionë, Kina dy milionë dhe Rusia 1.1 milionë. Evropa dhe Ukraina kanë 2091 avionë luftarakë, SHBA-ja 1456, Kina 1409, Rusia 1224.

“Unë do të mbështes iniciativën e kryeministres (së Italisë) Giorgia Meloni për të organizuar një samit BE-SHBA sepse duket shumë e nevojshme. Por unë gjithashtu do të kërkoj po aq me zë të lartë që Evropa, të gjitha vendet evropiane, të forcojnë tani krahun e tyre lindor. Dhe do të jetë një provë e vullnetit për të pasur më shumë ushtarë evropianë në Finlandë, shtetet baltike dhe në Poloni në kufirin me Rusinë dhe Bjellorusinë,” tha Tusk.

