Turqia zgjeron hetimin për rrëzimin e avionit ku humbi jetën shefi i ushtrisë libiane
Zyra e kryeprokurorit publik në Ankara ka nisur hetime për rrëzimin e avionit ku humbi jetën shefi i ushtrisë së Libisë dhe shtatë të tjerë të martën, thanë burime dhe zyrtarë për Anadolu.
Hetimi po kryhet nën koordinimin e një zëvendëskryeprokurori publik dhe katër prokurorëve publikë. Avioni i biznesit i tipit Falcon 50 u rrëzua pasi u nis nga aeroporti “Esenboga” i Ankarasë në rrugën për në Tripoli, kryeqytetin libian.
Avioni u gjet rreth 2 kilometra në jug të fshatit Kesikkavak në rajonin Haymana të Ankarasë.
– Çdo detaj po shqyrtohet: autopsia, modelet e gjumit, mirëmbajtja
Si pjesë e hetimit burimet thanë se zona ku avioni u rrëzua është vendosur nën një perimetër sigurie dhe është marrë nën mbrojtje. Të gjitha pjesët e rrënojave, veçanërisht kutia e zezë, e konsideruar si prova më kritike në rrëzim, janë siguruar.
Ndërkohë, po kryhen autopsi dhe teste toksikologjike për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes së personave në bord. Procedurat që lidhen me trupat vazhdojnë në Drejtorinë e Grupit të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Ankara.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu nga afër rrethanat e pilotëve para rrëzimit. Anadolu ka mësuar se çdo detaj po shqyrtohet me kujdes, përfshirë modelet e gjumit të ekuipazhit, vaktet, përdorimin e mundshëm të alkoolit ose ilaçeve dhe gjendjen psikologjike.
Zyra e prokurorit ka kërkuar raporte nga ekspertë teknikë për të përcaktuar nëse avioni ishte i aftë për të fluturuar. Përgjegjësia dhe çdo gabim i mundshëm i personelit që kreu mirëmbajtjen më të fundit të avionit është vënë nën shqyrtim.
Brenda fushëveprimit të hetimit, janë sekuestruar regjistrimet e kamerave të aeroportit dhe të gjitha komunikimet radio midis kullës së kontrollit dhe avionit dhe këto janë shtuar në dosjen e çështjes. Mësohet se ekzaminimet teknike do t’i shtohen dosjes për të përcaktuar nëse pjesët rezervë të instaluara gjatë mirëmbajtjes kanë qenë në përputhje me standardet e kërkuara.
Në të njëjtën kohë, janë marrë mostra si nga cisterna e karburantit ashtu edhe nga rrënojat e avionit për të përjashtuar mundësinë e kontaminimit të karburantit ose përdorimit të karburantit të gabuar. Janë kërkuar raportet lokale të motit në kohën e rrëzimit.
Autoritetet sugjeruan se nëse hetimi arrin në përfundimin se përplasja u shkaktua nga një defekt strukturor ose defekt në projektim, zinxhiri i përgjegjësisë do të zgjerohet në përputhje me rrethanat.