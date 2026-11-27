Turqia thërret ambasadorin e Gjeorgjisë lidhur me incidentet në ndeshjen e Besiktasit në Ligën Europa
Turqia të premten thirri ambasadorin e Gjeorgjisë, Archil Kalandia, lidhur me incidentet gjatë ndeshjes të së enjtes në Ligën Europa të UEFA-s mes Besiktasit dhe ekipit izraelit Hapoel Beer-Sheva, në Batumi, transmeton Anadolu.
Masa diplomatike pasoi përleshjet e së enjtes, pasi tifozët e Besiktasit shpalosën një flamur palestinez në tribunat e stadiumit.
Policia gjeorgjiane përdori forcë fizike dhe sprej djegës ndaj tifozëve turq gjatë një ndërhyrjeje që Besiktasi e cilësoi si përdorim joproporcional të forcës.
Përleshjet detyruan gjyqtarin ta ndërpriste ndeshjen për rreth 30 minuta. Pas ndërprerjes, ndeshja rifilloi dhe Besiktasi siguroi fitore 2-1 ndaj Hapoel Beer-Shevas.
Besiktasi dënoi ndërhyrjen policore, ndërsa autoritetet turke shprehën shqetësim për trajtimin e tifozëve të klubit.
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, gjithashtu diskutoi incidentet përmes një bisede telefonike me homologen e tij gjeorgjiane, Maka Botchorishvili.
Gjashtëmbëdhjetë tifozët e Besiktas, të ndaluar pas përleshjeve, më pas u liruan pas përpjekjeve diplomatike dhe ligjore.