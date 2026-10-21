Turqia synon t’i kthejë lidhjet e mbrojtjes me Katarin, Pakistanin dhe Indonezinë në projekte të prodhimit të përbashkët
Kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Gurgun, ka deklaruar se Turqia synon ta shndërrojë bashkëpunimin e saj me Katarin, Pakistanin dhe Indonezinë në industrinë e mbrojtjes në projekte të prodhimit të përbashkët dhe zhvillimit teknologjik, transmeton Anadolu.
Gorgun tha se Memorandumi i Mirëkuptimit i Badr-it, i nënshkruar nga të katër vendet në Doha, ofron një kornizë strategjike për bashkimin e kapaciteteve të tyre.
“Ne besojmë se Memorandumi i Mirëkuptimit i Badr-it do të ndihmojë në shndërrimin e kapaciteteve plotësuese të Katarit, Pakistanit, Indonezisë dhe Turqisë në projekte konkrete”, tha Gorgun në një deklaratë të publikuar nga sekretariati.
Sipas deklaratës, marrëveshja synon të mbështesë projektet e përbashkëta të prodhimit ushtarak dhe të forcojë bashkëpunimin në trajnimin teknik, kërkimin dhe zhvillimin.
Gorgun tha se kapacitetet e Turqisë në inxhinieri, projektim, prodhim dhe integrim të sistemeve krijojnë mundësi për partneritete ndërkombëtare.
Ai theksoi se qasja e Ankarasë shkon përtej furnizimit me pajisje mbrojtëse, duke përfshirë edhe ndarjen e njohurive teknike dhe përvojës me vendet partnere.
“Qasja jonë në industrinë e mbrojtjes është të prodhojmë së bashku, të zhvillohemi së bashku dhe të bëhemi më të fortë së bashku, duke ndarë njohuritë, kapacitetet tona inxhinierike dhe përvojën”, tha ai.
– Forcimi i prodhimit vendor
Gorgun tha se partneritetet e qëndrueshme në fushën e mbrojtjes varen nga ndarja e teknologjisë, zhvillimi i përbashkët dhe forcimi i kapaciteteve vendore të prodhimit.
“Si Turqi, ne vlerësojmë partneritetet që shkojnë përtej modeleve të prokurimit të pajisjeve të gatshme dhe ndihmojnë në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe infrastrukturës industriale të vetë vendeve”, tha ai.
Ai identifikoi pavarësinë teknologjike dhe infrastrukturën e qëndrueshme të prodhimit si përparësi kryesore, duke shtuar se Turqia synon përfitime të ndërsjella dhe kapacitete më të forta strategjike përmes partneriteteve ndërkombëtare.
“Mjedisi i sotëm i sigurisë kërkon që vendet të kenë ekosisteme industriale të fuqishme, të qëndrueshme dhe të përqendruara te teknologjia, të afta për të përmbushur nevojat e tyre të mbrojtjes”, tha Gorgun.
Ai shtoi se Turqia i konsideron teknologjitë që zhvillon si mjete për forcimin e mbrojtjes dhe aftësisë parandaluese, duke kontribuar njëkohësisht në paqen dhe stabilitetin rajonal.
Gorgun tha se Ankaraja synon që bashkëpunimi me vendet mike dhe aleate të krijojë kapacitete afatgjata, në përputhje me këtë qasje.
– Diplomacia e mbrojtjes mbështet rritjen e eksporteve
Gorgun gjithashtu theksoi kontributin e diplomacisë së industrisë së mbrojtjes në rritjen e eksporteve, duke u shprehur se partneritetet shumëpalëshe, si ai i Badr-it, do të ndihmojnë në zgjerimin e kapaciteteve teknologjike dhe shitjeve në tregjet e huaja.
Ai tha se industria e mbrojtjes e Turqisë gjeneroi më shumë se 30 miliardë dollarë eksporte gjatë periudhës katërvjeçare 2023-2026, duke përbërë mbi 55 për qind të eksporteve totale të sektorit gjatë 14 viteve të fundit.
“Në vitin 2025, ne i rritëm eksportet tona me 48 për qind, duke i çuar ato në mbi 10 miliardë dollarë. Gjatë 12 muajve të fundit, për herë të parë e kaluam pragun prej 11 miliardë dollarësh”, shtoi ai.