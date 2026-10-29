Turqia shënon 103-vjetorin e Republikës

Turqia shënon 103-vjetorin e Republikës

Turqia sot shënon 103-vjetorin e themelimit të republikës me ceremoni zyrtare, veprimtari kulturore dhe festime publike në mbarë vendin ndërsa kryeqyteti Ankara është qendra e përkujtimit, raporton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Flamujt turq ngrihen në shtëpi, vende pune dhe hapësira publike. Komunat do të organizojnë koncerte, programe kulturore dhe aktivitete publike ndërsa familjet mblidhen në parqe, sheshe dhe hapësira të tjera publike për të shënuar këtë ditë.

Në qytetet kryesore, festimet pritet të vazhdojnë më vonë gjatë mbrëmjes me parada dhe fishekzjarrë.

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan vizitoi Anitkabirin, mauzoleun e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë.

Më 29 tetor të vitit 1923, Ataturku shpalli Republikën e Turqisë, duke vendosur zyrtarisht një rend të ri politik të bazuar në sovranitetin kombëtar. Asambleja e Madhe Kombëtare e Turqisë e zgjodhi atë presidentin e parë të vendit.

Republika u krijua pas Luftës së Pavarësisë së Turqisë, një betejë e udhëhequr nga Ataturku dhe lëvizja kombëtare kundër pushtimit të huaj dhe përpjekjeve për ndarjen e Anadollit pas Luftës së Parë Botërore.

Fitorja e lëvizjes kombëtare hapi rrugën për krijimin e një shteti të pavarur, në të cilin legjitimiteti politik buronte nga kombi dhe jo nga një sundimtar i trashëguar.

Shpallja e republikës u pasua nga një program i gjerë reformash, që synonte transformimin e institucioneve politike, juridike, arsimore dhe shoqërore të Turqisë.

Nën udhëheqjen e Ataturkut, vendi modernizoi sistemet juridike dhe arsimore, zgjeroi arsimin publik dhe ndërmori reforma që synonin ndërtimin e një shteti-komb modern.

Në këtë ditë, populli turk përkujton fitoren e pavarësisë kombëtare, parimin se sovraniteti i përket pa kushte kombit dhe përkushtimin ndaj një republike, institucionet e së cilës mbështeten në arsyen dhe qytetarinë.

MARKETING

Të ngjajshme

FSK-së i shtohen 12 kamionë ushtarakë Mercedes-Benz, dhjetëra të tjerë vijnë më 2027

FSK-së i shtohen 12 kamionë ushtarakë Mercedes-Benz, dhjetëra të tjerë vijnë më 2027

AUV zbulon produkte mishi të pasigurta, 2 tonë do të shkatërrohen në “Drisla”

AUV zbulon produkte mishi të pasigurta, 2 tonë do të shkatërrohen në “Drisla”

“Nuk jam i obligum me u marrë me ty” – Çfarë i tha polici Arlinda Zekajt pak ditë para vrasjes?

“Nuk jam i obligum me u marrë me ty” – Çfarë i tha polici Arlinda Zekajt pak ditë para vrasjes?

Aksion i madh policor në më shumë se 10 lokacione, dyshime për keqpërdorime dhe pastrim parash

Aksion i madh policor në më shumë se 10 lokacione, dyshime për keqpërdorime dhe pastrim parash

Nëntë të vdekur pasi një autoambulancë merr flakë në jug të Pakistanit

Nëntë të vdekur pasi një autoambulancë merr flakë në jug të Pakistanit

Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima, shpallen tri ditë zie kombëtare

Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima, shpallen tri ditë zie kombëtare