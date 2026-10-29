Turqia shënon 103-vjetorin e Republikës
Turqia sot shënon 103-vjetorin e themelimit të republikës me ceremoni zyrtare, veprimtari kulturore dhe festime publike në mbarë vendin ndërsa kryeqyteti Ankara është qendra e përkujtimit, raporton Anadolu.
Flamujt turq ngrihen në shtëpi, vende pune dhe hapësira publike. Komunat do të organizojnë koncerte, programe kulturore dhe aktivitete publike ndërsa familjet mblidhen në parqe, sheshe dhe hapësira të tjera publike për të shënuar këtë ditë.
Në qytetet kryesore, festimet pritet të vazhdojnë më vonë gjatë mbrëmjes me parada dhe fishekzjarrë.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan vizitoi Anitkabirin, mauzoleun e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë.
Më 29 tetor të vitit 1923, Ataturku shpalli Republikën e Turqisë, duke vendosur zyrtarisht një rend të ri politik të bazuar në sovranitetin kombëtar. Asambleja e Madhe Kombëtare e Turqisë e zgjodhi atë presidentin e parë të vendit.
Republika u krijua pas Luftës së Pavarësisë së Turqisë, një betejë e udhëhequr nga Ataturku dhe lëvizja kombëtare kundër pushtimit të huaj dhe përpjekjeve për ndarjen e Anadollit pas Luftës së Parë Botërore.
Fitorja e lëvizjes kombëtare hapi rrugën për krijimin e një shteti të pavarur, në të cilin legjitimiteti politik buronte nga kombi dhe jo nga një sundimtar i trashëguar.
Shpallja e republikës u pasua nga një program i gjerë reformash, që synonte transformimin e institucioneve politike, juridike, arsimore dhe shoqërore të Turqisë.
Nën udhëheqjen e Ataturkut, vendi modernizoi sistemet juridike dhe arsimore, zgjeroi arsimin publik dhe ndërmori reforma që synonin ndërtimin e një shteti-komb modern.
Në këtë ditë, populli turk përkujton fitoren e pavarësisë kombëtare, parimin se sovraniteti i përket pa kushte kombit dhe përkushtimin ndaj një republike, institucionet e së cilës mbështeten në arsyen dhe qytetarinë.