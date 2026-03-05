Turqia: Rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore
Turqia rezervon të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore, tha të enjten një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes, pasi një municion balistik i lëshuar nga Irani u zbulua duke u drejtuar drejt hapësirës ajrore turke, transmeton Anadolu.
Duke folur për shtypin, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, Kundëradmirali Zeki Akturk, kujtoi se një municion balistik i hedhur nga Irani dhe i drejtuar drejt hapësirës ajrore turke të mërkurën u kap dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor.
“Turqia ruan vendosmërinë dhe kapacitetin e saj në nivelin më të lartë për të garantuar sigurinë e qytetarëve të saj dhe hapësirës së saj ajrore, duke vazhduar të ndjekë një qasje të përgjegjshme që i jep përparësi ruajtjes së paqes dhe stabilitetit rajonal”, njoftoi zëdhënësi i Ministrisë.
Më tej Akturk theksoi se “Megjithatë, ne theksojmë edhe një herë se rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore, pavarësisht nga vijnë ato, dhe po monitorojmë nga afër zhvillimet në koordinim të ngushtë me NATO-n dhe aleatët tanë të tjerë”.
Akturk tha se Ankaraja po monitoron nga afër zhvillimet mes sulmeve të përbashkëta izraelito-amerikane ndaj Iranit dhe shënjestrimit të mëvonshëm të vendeve të treta nga Irani. “Shpresojmë që përleshjet të përfundojnë menjëherë,” nënvizoi Akturk.
Ai përsëriti se Turqia është e gatshme të kontribuojë në përpjekjet që synojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve rajonale me mjete paqësore. “Problemet mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut”, tha Akturk.
Parandalimet erdhën ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar një ofensivë në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna, duke vrarë të paktën 926 persona, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.