Turqia renditet e dyta në botë në klasifikimin e shkencave ndërdisiplinore me 89 universitete
Këshilli i Arsimit të Lartë i Turqisë (YOK) ka bërë të ditur se Turqia renditet e dyta në botë në klasifikimin e vitit 2027 të Times Higher Education (THE) për Shkencat Ndërdisiplinore, me 89 universitete në listë, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të YOK-ut, në këtë klasifikim janë vlerësuar 1.058 universitete nga 102 vende dhe territore.
Indonezia kryeson listën me 102 universitete, e ndjekur nga Turqia me 89 universitete, krahasuar me 82 në vitin e kaluar.
Numri i universiteteve turke në mesin e 200 më të mirave në botë është rritur gjithashtu nga 12 në 13.
Universiteti Koc renditet në vendin e 48-të, ndërsa Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme (METU) në vendin e 57-të, duke u renditur të dy në mesin e 100 universiteteve më të mira në botë.
Universiteti Teknik i Stambollit renditet në vendin e 101-të, i ndjekur nga Universiteti Sabanci në vendin e 103-të, Universiteti Bogazici në vendin e 108-të dhe Universiteti Ataturk në vendin e 113-të.
Institucionet e tjera turke në mesin e 200 më të mirave përfshijnë Universitetin Erciyes (vendi i 134-të), Universitetin Bilkent (vendi i 163-të), Universitetin Teknik Gebze (vendi i 165-të) dhe Universitetin Akdeniz (vendi i 172-të).
Universiteti Nisantasi i Stambollit renditet në vendin e 175-të, Universiteti Teknik Yildiz në vendin e 189-të dhe Universiteti Recep Tayyip Erdogan në vendin e 195-të, duke e çuar në 13 numrin e përgjithshëm të universiteteve turke në mesin e 200 më të mirave.
– 38 universitete turke në mesin e 500 më të mirave në botë
Përtej 200 universiteteve të para, disa universitete të tjera turke siguruan gjithashtu vende në klasifikim.
Universiteti Abdullah Gul, Universiteti i Ankarasë, Universiteti Hacettepe dhe Universiteti Selcuk u renditën në kategorinë nga vendi i 201-të deri në të 250-tin.
Universiteti Bahcesehir, Universiteti Biruni, Universiteti Istinye dhe Universiteti Ondokuz Mayis u renditën në kategorinë nga vendi i 251-të deri në të 300-tin.
Këto rezultate e çuan në 21 numrin e universiteteve turke në mesin e 300 më të mirave në botë, ndërsa 38 institucione u renditën në mesin e 500 më të mirave.
– Përparime të dukshme të universiteteve turke
Disa universitete turke shënuan ngritje të konsiderueshme krahasuar me klasifikimin e vitit të kaluar.
Universiteti Nisantasi i Stambollit shënoi një nga përmirësimet më të mëdha, duke u ngjitur nga kategoria e vendeve 501-600 vitin e kaluar në vendin e 175-të, duke hyrë në mesin e 200 universiteteve më të mira në botë.
Universiteti Akdeniz gjithashtu shënoi përparim të konsiderueshëm, duke u ngjitur nga kategoria e vendeve 251-300 në vendin e 172-të.
Universiteti Erciyes mbeti në mesin e 150 universiteteve më të mira në botë për të tretin vit radhazi.
Universiteti Istinye u ngjit nga kategoria e vendeve 401-500 në kategorinë 251-300, ndërsa Universiteti i Ankarasë u përmirësua nga vendi i 240-të në të 236-tin.
Rezultatet theksojnë praninë gjithnjë e më të madhe ndërkombëtare të universiteteve turke në kërkimet ndërdisiplinore.
– “Zgjerimi i mundësive për arsim ndërdisiplinor në përputhje me zhvillimet globale”
Duke komentuar klasifikimin, presidenti i YOK-ut, Erol Ozvar, përshëndeti rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të universiteteve turke dhe theksoi përpjekjet për zgjerimin e arsimit dhe kërkimit ndërdisiplinor.
Ozvar theksoi se kërkimi ndërdisiplinor i forcon kapacitetet shkencore të universiteteve.
“E ardhmja e kërkimit shkencor dhe arsimit të lartë në mbarë botën po formësohet përmes ndërthurjes së disiplinave të ndryshme akademike. Ne po e ndjekim nga afër këtë transformim dhe po i diversifikojmë mundësitë e arsimit ndërdisiplinor në universitetet tona, në përputhje me zhvillimet globale. Po zhvillojmë modele arsimore që u mundësojnë studentëve të fitojnë njohuri dhe aftësi nga fusha të ndryshme, ndërkohë që specializohen në fushën e tyre kryesore të studimit”, tha ai.
Ozvar gjithashtu theksoi se inteligjenca artificiale, të dhënat masive, automatizimi dhe digjitalizimi po e transformojnë mënyrën e prodhimit të njohurive dhe po i riformësojnë aftësitë e nevojshme në karrierat profesionale.
Ai tha se YOK-u synon të forcojë një sistem të arsimit të lartë në të cilin disiplinat plotësojnë njëra-tjetrën, duke u mundësuar studentëve ta zgjerojnë formimin e tyre arsimor në përputhje me interesat dhe aftësitë e tyre.
Ozvar theksoi se përpjekjet e Turqisë për promovimin e arsimit ndërdisiplinor janë në përputhje me prirjen globale drejt integrimit të fushave të ndryshme akademike.
“Zhvillimet në mbarë botën tregojnë se hapat që po ndërmarrim janë në drejtimin e duhur. Ne po i zgjerojmë mundësitë për arsim ndërdisiplinor në universitetet tona dhe po ecim përpara në përputhje me transformimin global të arsimit të lartë”, deklaroi ai.
Si shembull, Ozvar përmendi përpjekjet për të nxitur studentët e farmacisë dhe stomatologjisë që të ndjekin programe të dyfishta studimi.
“Programet e dyfishta të studimit tashmë janë një e drejtë që u takon studentëve tanë. Ne nuk po prezantojmë një të drejtë të re, por po i inkurajojmë studentët me sukses të lartë akademik që ta shfrytëzojnë më shumë këtë mundësi ekzistuese”, tha ai.
Ai shtoi se studentët e farmacisë që ndjekin njëkohësisht studime në inxhinieri ose në disiplina të tjera plotësuese mund të zhvillojnë ide të reja, të kontribuojnë në inovacion dhe të rrisin produktivitetin e tyre profesional.