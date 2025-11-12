Turqia publikon emrat e 20 ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit ushtarak pranë kufirit Azerbajxhan-Gjeorgji
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë publikoi emrat e 20 ushtarakëve që humbën jetën si pasojë e rrëzimit të një avioni ushtarak mallrash pranë kufirit Azerbajxhan-Gjeorgji, raporton Anadolu.
Një avion ushtarak turk C-130 me 20 personel ushtarak në bord u rrëzua të martën pasi u ngrit nga Azerbajxhani në rrugën për në Turqi.
Në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, ministria tha se anëtarët e personelit që humbën jetën ishin nënkolonel Gokhan Korkmaz, major Serdar Uslu, major Nihat Ilgen, toger Cuneyt Kandemir, toger Emre Mercan, rreshter major Nuri Ozcan, rreshter major Umit Ince, rreshter major Hamdi Armagan Kaplan, rreshter major Burak Ozkan, rreshter major Ilker Aykut, rreshter major Akin Karakus, rreshter major Emrah Kuran, rreshter major Ramazan Yagiz, rreshter Emre Altiok, rreshter Berkay Karaca, rreshter Burak Ibbigi, rreshter Ilhan Ongan, rreshter i klasit të parë Ahmet Yasir Kuyucu, rreshter special Cem Dolapci dhe rreshter special Emre Sayin.
– Ministri i Mbrojtjes shprehu ngushëllime
Ministri i Mbrojtjes, Yasar Guler shprehu ngushëllime në një mesazh të publikuar në mediat sociale, duke thënë: “Shokët tanë heroikë u martirizuan më 11 nëntor 2025, kur avioni ynë ushtarak i mallrave C-130, duke u kthyer nga Azerbajxhani, u rrëzua pranë kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan. Në emrin tim dhe të gjithë anëtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, uroj mëshirën e Allahut për heronjtë tanë të rënë dhe shpreh ngushëllimet e mia më të thella familjeve të tyre dhe kombit tonë fisnik”.