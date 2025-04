Turqia prodhon një raketë hipersonike, IHA-230 gati për përdorim operacional

Turqia është drejt përfundimit të zhvillimit të një arme të re të fuqishme për forcat e saj të armatosura. Raketa balistike ajër-tokë IHA-230 është krijuar nga kompania turke Roketsan.

Kjo raketë e avancuar përbën një hap të rëndësishëm në rritjen e kapaciteteve sulmuese nga ajri, veçanërisht për mjetet ajrore pa pilot (dronët). Raketa IHA-230 bazohet në modelin ekzistues tokë-tokë TRG-230, por është përshtatur për t’u lëshuar nga ajri.

Testimi i parë u krye në dhjetor 2022 nga droni luftarak AKINCI TİHA, i cili fluturoi nga Tsorlou në drejtim të zonës së testimit në Sinop. Nga një lartësi prej 7.6 km, ai lëshoi me sukses raketën, e cila goditi objektivin në distancë mbi 100 kilometra.

IHA-230 ka një rreze veprimi mbi 150 kilometra, e cila varet nga lartësia dhe shpejtësia e nisjes. Me peshë 225 kg dhe gjatësi 3.4 metra, raketa përmban një kokë luftarake 42 kg me opsione fragmentimi, depërtuese ose termobarike, në varësi të objektivit.

Pas lëshimit, raketa fillimisht bie lirshëm dhe më pas aktivizon motorin e saj me karburant të ngurtë. Ajo drejtohet përmes një sistemi udhëzimi GNSS dhe navigimi inercial, duke siguruar saktësi të lartë dhe rezistencë ndaj ndërhyrjeve elektronike.

Raketa IHA-230 synon objektiva strategjikë si radarë, qendra komunikimi, automjete të blinduara dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

Teknologjia “zjarr dhe harro” e bën atë të përshtatshme për misione kritike pa pasur nevojë për të depërtuar në territorin e armikut. Ajo është po ashtu e vështirë për t’u neutralizuar nga mbrojtja ajrore konvencionale.

