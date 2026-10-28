Turqia prezanton Strategjinë e Sovranitetit Digjital para Bordit të Sigurisë Kibernetike

Turqia prezanton Strategjinë e Sovranitetit Digjital para Bordit të Sigurisë Kibernetike

Strategjia e Sovranitetit Digjital të Turqisë, e cila synon të forcojë sovranitetin e vendit në sferën digjitale dhe të zvogëlojë varësinë nga teknologjitë e huaja, i është prezantuar Bordit të Sigurisë Kibernetike, transmeton Anadolu.

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Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë njoftoi se bordi u mblodh nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe diskutoi ndikimet e zhvillimeve gjeopolitike globale dhe rajonale në mjedisin e sigurisë kibernetike, si dhe incidentet e fundit të sigurisë kibernetike në mbarë botën dhe dinamikat në zhvillim të kërcënimeve.

Bordi u informua se si zhvillimet në inteligjencën artificiale po ndikojnë në natyrën, përmasat dhe shpejtësinë e kërcënimeve kibernetike.

Ai vlerësoi gjithashtu ndikimet dhe rreziqet e manipulimit algoritmik dhe të veprimtarive të ndikimit njohës të kryera përmes platformave digjitale mbi sigurinë kombëtare dhe qëndrueshmërinë shoqërore.

Në takim u theksua rëndësia e sovranitetit digjital për sigurinë kombëtare, duke identifikuar mbrojtjen e infrastrukturës kritike, forcimin e qëndrueshmërisë dhe kapaciteteve parandaluese kombëtare në fushën kibernetike, si dhe arritjen e pavarësisë teknologjike si përparësi strategjike në politikat e sigurisë dhe zhvillimit të Turqisë.

Në këtë kontekst, strategjia iu prezantua bordit me synimin për të “forcuar sovranitetin e Turqisë në sferën digjitale, për të zvogëluar varësinë nga burimet e huaja në teknologjitë kritike dhe për të zhvilluar kapacitetet kombëtare teknologjike”, thuhet në deklaratë.

Bordi vendosi që masat e marra në përputhje me objektivat e strategjisë të zbatohen nga institucionet dhe organizatat përkatëse brenda fushave të tyre të përgjegjësisë, ndërsa proceset e zbatimit të monitorohen në mënyrë efektive dhe përparimi të vlerësohet rregullisht.

Takimi u përqendrua gjithashtu në forcimin e koordinimit ndërinstitucional, zhvillimin e kapaciteteve të përbashkëta për vlerësimin e rreziqeve dhe sigurimin e qëndrueshmërisë në zbatim, duke pasur parasysh aftësinë e kërcënimeve kibernetike për t’u përhapur me shpejtësi dhe për të prekur njëkohësisht shumë sektorë.

Bordi rikonfirmoi angazhimin e tij për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike, sektorit privat dhe botës akademike, si dhe për zhvillimin e një ekosistemi gjithëpërfshirës të sigurisë kibernetike.

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