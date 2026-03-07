Turqia po shqyrton vendosjen e avionëve luftarakë F-16 në Qipron Veriore

Burime nga Ministria e Mbrojtjes e Turqisë kanë bërë të ditur se vendosja e avionëve luftarakë turq F-16 në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC) po shqyrtohet për të garantuar sigurinë e ishullit, raporton Anadolu.

“Në dritën e zhvillimeve të fundit, po bëhet një planifikim në faza për të garantuar sigurinë e TRNC-së. Vendosja e avionëve F-16 në ishull është ndër opsionet që po shqyrtohen”, thanë burimet e ministrisë.

Njoftimi vjen mes tensioneve në rritje pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.

Të mërkurën, avionë luftarakë F-16V grekë u ulën në Aeroportin Pafos në Qipron Greke, pas sulmeve të fundit iraniane të lidhura me përshkallëzimin rajonal.

