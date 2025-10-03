“Turqia po merr të gjitha masat për të mbrojtur qytetarët e saj në flotiljen ‘Sumud’ pas sulmit izraelit”

“Turqia po merr të gjitha masat për të mbrojtur qytetarët e saj në flotiljen ‘Sumud’ pas sulmit izraelit”

Turqia po monitoron nga afër situatën e qytetarëve të saj në bordin e Flotiljes Globale “Sumud”, e cila u sulmua nga Izraeli, dhe po ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm, thanë burime diplomatike të enjten, transmeton Anadolu.

Ndërsa festat fetare në Izrael mund të shkaktojnë disa vonesa në përfundimin e procedurave, qytetarët turq pritet të lirohen në ditët në vijim, thanë burimet.

Po merren të gjitha masat e nevojshme paraprake për të siguruar që qytetarët të mos përballen me probleme ose çështje shëndetësore gjatë këtij procesi, shtuan ata.

– Sulmi i Izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud”

Flotilja Globale “Sumud”, në rrugën për të thyer bllokadën izraelite dhe për të dërguar ndihmë humanitare në Gaza, iu afrua ujërave të Gazës në mbrëmjen e 1 tetorit.

Ushtria izraelite e sulmoi flotiljen, duke kapur ilegalisht dhjetëra anije dhe duke ndaluar qindra pasagjerë të tyre.

Flotilja Globale “Sumud” është flotilja më e madhe deri më sot që është përpjekur të dërgojë ndihmë humanitare në Gaza.

MARKETING

Të ngjajshme

Tubimi solidarizues në Romë dënon sulmin izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud”

Tubimi solidarizues në Romë dënon sulmin izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud”

Gjermani, pezullohen futurimet në aeroportin e Mynihut për shkak të dronëve

Gjermani, pezullohen futurimet në aeroportin e Mynihut për shkak të dronëve

Komunikacioni në Maqedoni, mbyllet për qarkullim një rrugë

Komunikacioni në Maqedoni, mbyllet për qarkullim një rrugë

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Mickoski: Filipçe po i përdorë të njejtat gënjeshtra si Zaevi, po shpikin rezoluta për zgjidhje me Bullgarinë

Mickoski: Filipçe po i përdorë të njejtat gënjeshtra si Zaevi, po shpikin rezoluta për zgjidhje me Bullgarinë

DPHM: Më shumë shi në Pozharanë dhe Gjurishtë, më ftohtë në Kodrën e Diellit

DPHM: Më shumë shi në Pozharanë dhe Gjurishtë, më ftohtë në Kodrën e Diellit