“Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s”
Turqia po jep një kontribut strategjik në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s përmes kapacitetit të saj në zhvillimin teknologjik, ekspertizës inxhinierike dhe bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, tha drejtori ekzekutiv i Industrive Turke të Hapësirës Ajrore (TUSAS), Mehmet Demiroglu, raporton Anadolu.
Demiroglu mori pjesë në një aktivitet me titull “Perspektiva nga Ankaraja: Implikimet e Samitit të NATO-s për sigurinë dhe mbrojtjen”, organizuar nga qendra britanike e mendimit Chatham House në Londër.
Demiroglu tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se paneli trajtoi tendencat që formësojnë industrinë e mbrojtjes, kërkesat në zhvillim të sigurisë dhe ndikimin transformues të teknologjisë.
Diskutimet u përqendruan gjithashtu në zhvillimin e përbashkët të kapaciteteve, integrimin teknologjik dhe bashkëpunimin mes industrive të mbrojtjes të NATO-s, si dhe rolin strategjik të Turqisë në këtë transformim.
Ai tha se industria turke e mbrojtjes ka kaluar përtej zhvillimit të thjeshtë të platformave ushtarake dhe është bërë një aktor strategjik në arkitekturën e re të sigurisë të formësuar nga vizioni “NATO 3.0”.
Demiroglu tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s përmes aftësisë së saj për zhvillimin e teknologjisë, fuqisë inxhinierike dhe qasjes së saj ndaj bashkëpunimit.
– Kapaciteti prodhues në qendër të parandalimit kolektiv
Demiroglu tha se kapaciteti prodhues, zhvillimi teknologjik dhe projektet e përbashkëta industriale po bëhen elemente kyçe të parandalimit kolektiv të NATO-s.
Sipas tij, në paradigmën e re të sigurisë, siguria nuk varet vetëm nga fuqia ushtarake, por edhe nga një industri e fuqishme e mbrojtjes, kapaciteti i qëndrueshëm prodhues, zinxhirët rezistentë të furnizimit, epërsia teknologjike dhe bashkëpunimi mes aleatëve.
Ai shtoi se ekosistemi i industrisë turke të mbrojtjes është i pozicionuar mirë për të mbështetur këtë qasje, ndërsa TUSAS kontribuon përmes platformave vendase, infrastrukturës inxhinierike dhe kapaciteteve prodhuese.
Demiroglu tha se Turqia është bërë një prodhues i rëndësishëm që kontribuon jo vetëm në nevojat e veta të mbrojtjes, por edhe në sigurinë e vendeve mike dhe aleate.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit transatlantik për sigurinë evropiane.
“Ne duam të shohim një NATO më të fortë me kontributet nga të dyja anët e Atlantikut”, tha ai.
Shpenzimet e mbrojtjes duhet të vlerësohen jo vetëm nga madhësia e buxhetit, por edhe nga kapacitetet e zhvilluara për të përballuar kërcënime specifike, shtoi ai.
– Hurjet forcon rolin e Turqisë në ekosistemin e NATO-s
Demiroglu tha se eksporti i planifikuar i avionit trajnues të avancuar Hurjet në Spanjë përfaqëson më shumë se një arritje tregtare.
Projekti është një hap strategjik që forcon pozitën e teknologjive të aviacionit të Turqisë në ekosistemin evropian dhe të NATO-s në fushën e mbrojtjes, tha ai.
Hurjet mund të përshtatet sipas kërkesave të ndryshme të përdoruesve dhe të kryejë misione në përputhje me standardet e NATO-s, duke ndihmuar në thellimin e bashkëpunimit me vendet aleate, shtoi ai.
Demiroglu tha se sistemet me kosto efektive, të cilat mund të prodhohen shpejt dhe të përshtaten me nevojat operacionale, po fitojnë rëndësi krahas platformave të avancuara.
Ai shtoi se TUSAS do të vazhdojë të forcojë pozitën globale të Turqisë në industrinë e mbrojtjes, duke kontribuar në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s dhe Evropës.
Paneli u moderua nga bashkëpunëtori i Chatham House, Galip Dalay, dhe përfshiu gjithashtu Sekretaren e Përgjithshme të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Benedetta Berti, drejtoren e Programit të Sigurisë Ndërkombëtare në Chatham House, Marion Messmer, si dhe ish-kryetarin e Komitetit të Mbrojtjes të Parlamentit britanik, Tobias Ellwood.