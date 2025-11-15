Turqia përsërit mbështetjen për Palestinën në 37-vjetorin e shpalljes
Turqia ka uruar Shtetin e Palestinës për 37-vjetorin e shpalljes së tij, duke përsëritur mbështetjen për të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë lëshoi një mesazh urimi në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
“Gëzuar 37-vjetorin e shpalljes së shtetit miqësor dhe vëllazëror të Palestinës. Si Turqi, ne do të vazhdojmë të mbrojmë të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez dhe të mbështesim kauzën e tyre të drejtë”, tha ministria turke.
Në mesazhin e urimit theksohet se qëllimi i Turqisë mbetet “krijimi i një Shteti të Palestinës së pavarur, sovran dhe të integruar brenda kufijve të vitit 1967, me kryeqytet Kudsin Lindor, bazuar në një zgjidhje me dy shtete për paqe të qëndrueshme”.
Shteti i Palestinës u shpall më 15 nëntor të vitit 1988 nga Organizata për Çlirimin e Palestinës (PLO) në kryeqytetin Algjer të Algjerisë, gjatë një takimi të Këshillit Kombëtar Palestinez.
Urimi i Turqisë vjen mes përpjekjeve për të fituar njohje ndërkombëtare dhe për të pohuar sovranitetin palestinez pas dekadash konflikti dhe pushtimi izraelit.
Që atëherë, Palestina është njohur nga shumë vende në mbarë botën, megjithëse vazhdon të kërkojë anëtarësim të plotë në OKB dhe njohje më të gjerë ndërkombëtare.