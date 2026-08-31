Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite bien dakord të institucionalizojnë më tej bashkëpunimin nën paktin e mbrojtjes
Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite ranë dakord të ndërmarrin hapa për të institucionalizuar më tej bashkëpunimin e tyre sipas Marrëveshjes së Mekës për Mbrojtje të Përbashkët, transmeton Anadolu.
“Duke vepruar me një ndjenjë të pronësisë rajonale, të tre vendet përsërisin vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku në kuadër të Marrëveshjes së Mekës për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajonin e tyre”, theksuan tre vendet në një deklarate të përbashkët të lëshuar pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes në Stamboll.
“Për këtë qëllim, ata do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet drejt de-përshkallëzimit dhe përmbajtjes për të inkurajuar zgjidhjen paqësore të krizave”, shtohet në të.
Të tre vendet ranë dakord të institucionalizojnë më tej bashkëpunimin e tyre “në një mënyrë që do të forconte solidaritetin e tyre, do të siguronte besueshmërinë dhe efektivitetin e parandalimit dhe mbrojtjes së tyre kolektive, si dhe do të kontribuonte në përpjekjet rajonale dhe sigurinë bashkëpunuese drejt një paqeje të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.”
Deklarata njoftoi gjithashtu themelimin e një sekretariati në Arabinë Saudite për të mbështetur punën e kryer sipas marrëveshjes.
“Një Sekretariat, i kryesuar nga një sekretar i përgjithshëm, do të themelohet në Mbretërinë e Arabisë Saudite për të mbështetur punën e tyre në kuadër të Marrëveshjes së Mekës”, thuhet në deklaratë.
Sekretariati fillimisht do të kryesohet nga një sekretar i përgjithshëm nga Pakistani për një mandat trevjeçar.
Të tre vendet ranë dakord gjithashtu të forcojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe kohezionin e forcave të tyre të armatosura përmes aktiviteteve të përbashkëta.
“Përmes aktiviteteve të përbashkëta, ata gjithashtu do të punojnë për të forcuar kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe kohezionin e forcave të tyre të armatosura përmes bashkëpunimit të fuqishëm në industrinë e mbrojtjes, zhvillimit të përbashkët të teknologjisë dhe prodhimit”, thuhet në deklaratë.
Në të shtohet se përmes “zbatimit të institucionalizuar dhe të vendosur” të Marrëveshjes së Mekës, të tre vendet do të “japin kontribute thelbësore për paqen dhe stabilitetin rajonal.”
Ministrat e Punëve të Jashtme dhe të Mbrojtjes, si dhe shefat e forcave të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite u takuan sot në Stamboll në formatin e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar sipas Marrëveshjes së Mekës për Mbrojtje të Përbashkët.