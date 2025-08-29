Turqia ndërpret të gjithë tregtinë me Izraelin, mbyll hapësirën ajrore për avionët izraelitë

Turqia ndërpret të gjithë tregtinë me Izraelin, mbyll hapësirën ajrore për avionët izraelitë

Turqia ka ndërprerë të gjithë tregtinë me Izraelin, ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët izraelitë dhe nuk lejon anijet turke të shkojnë në portet izraelite.

Ministri i Jashtëm, Hakan Fidan shtoi se Ankaraja kundërshton çdo propozim që parashikon zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza, duke i quajtur plane të tilla “të pavlefshme”. Ai tha se mizoritë e kryera në Gaza “janë regjistruar si një nga kapitujt më të errët në historinë e njerëzimit”.

Kryediplomati turk e përshkroi rezistencën palestineze si një luftë që “do të ndryshojë rrjedhën e historisë, do të bëhet simbol për të shtypurit dhe do të lëvizë gurët e një rendi të kalbur”.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Ulja e numrit të këshilltarëve, Perinski me thirrje të mos politizohet çështja

(VIDEO) Ulja e numrit të këshilltarëve, Perinski me thirrje të mos politizohet çështja

(VIDEO) VLEN dhe ASH përplasen rreth figurës së Fetait dhe Taravarit

(VIDEO) VLEN dhe ASH përplasen rreth figurës së Fetait dhe Taravarit

(VIDEO) Dhuna në ndeshjen e futbollit në Shtip, Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj një personi

(VIDEO) Dhuna në ndeshjen e futbollit në Shtip, Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj një personi

(VIDEO) Tragjedia e Koçanit, është kthyer edhe një pacient i cili mjekohej në Stamboll

(VIDEO) Tragjedia e Koçanit, është kthyer edhe një pacient i cili mjekohej në Stamboll

(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi

(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi

(VIDEO) Paralajmërohen shpallje publike për fermerët e rinj

(VIDEO) Paralajmërohen shpallje publike për fermerët e rinj