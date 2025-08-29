Turqia ndërpret të gjithë tregtinë me Izraelin, mbyll hapësirën ajrore për avionët izraelitë
Turqia ka ndërprerë të gjithë tregtinë me Izraelin, ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët izraelitë dhe nuk lejon anijet turke të shkojnë në portet izraelite.
Ministri i Jashtëm, Hakan Fidan shtoi se Ankaraja kundërshton çdo propozim që parashikon zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza, duke i quajtur plane të tilla “të pavlefshme”. Ai tha se mizoritë e kryera në Gaza “janë regjistruar si një nga kapitujt më të errët në historinë e njerëzimit”.
Kryediplomati turk e përshkroi rezistencën palestineze si një luftë që “do të ndryshojë rrjedhën e historisë, do të bëhet simbol për të shtypurit dhe do të lëvizë gurët e një rendi të kalbur”.