Turqia ndalon 30 të dyshuar në operacionin kundër organizatës kriminale të Alihan Kuris
Forcat turke të sigurisë ndaluan 30 të dyshuar, përfshirë të dyshuarin si kreu i organizatës kriminale, Alihan Kuris, gjatë një operacioni kundër “organizatës kriminale të Alihan Kuris”, njoftoi Prokuroria e Përgjithshme e Ankarasë, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Prokurorisë, Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare (MASAK) i Turqisë përgatiti një raport për të dyshuarit dhe kompanitë në pronësi të organizatës kriminale, në kuadër të hetimit për akuzat, përfshirë “krijimin dhe drejtimin e një organizate kriminale”, “anëtarësimin në një organizatë kriminale”, “pastrimin e të ardhurave nga krimi”, “mashtrimin në dëm të institucioneve dhe organizatave publike” dhe “shkeljen e Ligjit për Procedurat Tatimore”.
Sipas raportit të MASAK-ut, vëllimet e transaksioneve financiare të shumë kompanive në pronësi të organizatës u rritën ndjeshëm pas vitit 2020 ndërsa kompanitë iu nënshtruan ndarjeve dhe transferimeve.
Raporti konstatoi se përmes ndarjeve të kompanive u themeluan kompani të reja me shuma jashtëzakonisht të mëdha kapitali dhe se kompanitë e sapokrijuara ndodheshin në provinca të ndryshme dhe vepronin në fusha të ndryshme nga ato të kompanive prej të cilave ishin ndarë.
Sipas raportit, disa kompani nuk kishin burime të tjera përveç kapitalit të tyre dhe nuk kryenin veprimtari aktive tregtare, por e përdornin këtë kapital për të financuar filialet. Në raport thuhet se organizata kriminale dyshohet se e përdorte këtë strategji për të penguar qasjen në të dhënat e kompanive dhe për ta bërë më të vështirë gjurmimin e transaksioneve të saj financiare.
Raporti konstatoi se shumica e kompanive pranonin transferta përmes institucioneve të ndryshme të pagesave dhe kishin qarkullim të lartë të parave të gatshme ndërsa aksionarët e kompanive bënin injektime të mëdha parash të gatshme, burimet e të cilave kërkonin shpjegim. Këto injektime parash më pas përdoreshin nga aksionarët për të financuar rritjen e kapitalit.
Raporti thekson se shuma të mëdha të depozituara në llogaritë e kompanive transferoheshin në mënyrë të konsiderueshme te kompanitë nën hetim ndërsa shuma të mëdha parash të pranuara përmes institucioneve të pagesave dhe depozitave në para të gatshme transferoheshin te kompani të ndryshme.
Raporti vuri në dukje se të dhënat për blerjet dhe shitjet e kompanive tregonin transaksione me vlerë të lartë me persona të tjerë juridikë, duke shtuar se këto transaksione ishin të rëndësishme për sa i përket faturimit të mundshëm fiktiv.
Gjithashtu, u konstatua se kishte transferta në valutë të huaj nga kompani të ndryshme jashtë vendit që nuk përputheshin me të dhënat e kompanive ndërsa disa kompani kishin marrë rimbursime të mëdha tatimore. Raporti vlerësoi se transaksionet financiare mund të ishin kryer në mënyrë të organizuar.
Në kuadër të hetimit, operacione të njëkohshme kundër organizatës kriminale të Alihan Kuris u zhvilluan në 17 provinca, kryesisht në Stamboll, Ankara dhe Antalya. Autoritetet lëshuan urdhërndalime për 49 të dyshuar, disa prej të cilëve u konstatua se ndodheshin jashtë vendit, si dhe urdhërkërkime dhe sekuestrimi për 43 adresa në pronësi të të dyshuarve dhe 80 adresa në pronësi të 33 kompanive.
Nga 49 të dyshuarit, 30, përfshirë Alihan Kuris, u ndaluan gjatë operacioneve. Nëntë u konstatua se ndodheshin jashtë vendit ndërsa vijojnë përpjekjet për arrestimin e 10 të tjerëve.