Turqia me synimin e radhës: nëndetëse bërthamore!

Me titullin “Sinjal nga Marina Turke për Nëndetësen Kombëtare Bërthamore” është publikuar një raport në faqen e internetit Savunma SanayiST, në të cilin flitet për një program për blerjen e nëndetëseve bërthamore nga Turqia.

Artikulli riprodhon një fragment nga një artikull i botuar në revistën Deniz Kuvvetleri Dergisi të Marinës Turke, ku theksohet se në një periudhë të shkurtër kohore, me vënien në punë të centralit bërthamor në Akuyu, Turqia do të zërë vendin e saj në tabelën e shahut mes vendeve që përdorin energjinë bërthamore.

Më pas, parashikohet që në një periudhë të shkurtër kohore njohuritë dhe përvoja përkatëse në fushën e energjisë bërthamore të rriten në të gjithë sektorët, privatë dhe ushtarakë, dhe se kjo energji do të integrohet në fusha të reja të zhvillimit të kapaciteteve.

“Për më tepër, fakti që vendi ynë do të fillojë përdorimin e teknologjisë bërthamore do të jetë një pikë kthese për programin e planifikuar kombëtar të nëndetëseve bërthamore që është planifikuar të zbatohet në afat të mesëm”, thekson botimi, duke shtuar se “kalimi në nëndetëset bërthamore do të sigurisht që nënkuptojnë zhvillime kritike për Marinën Turke”.

Gjithashtu theksohet se gjatë procesit të tranzicionit në energjinë bërthamore, duke pasur parasysh se njohuritë dhe përvoja e Turqisë në këtë fushë janë të kufizuara, vlerësohet se duhet të merren parasysh çështje të ndryshme që lidhen me aftësitë detare të vendit.

Artikulli i shkruar nga Zv/Kapiteni Denis Aytan jep informacion të rëndësishëm për nëndetëset me energji bërthamore.

“Me përjashtim të funksionimit dhe mirëmbajtjes së reaktorit bërthamor, i cili është një çështje shumë teknike, është jashtëzakonisht e rëndësishme që tani të zhvillohen projekte që shkojnë së bashku me idenë e përdorimit të nëndetëseve tona dhe të fillojnë përgatitjet për trajnimin e personeli i nëndetëseve Në këtë mënyrë do të ketë plane proaktive që do të formohen tashmë në fazën e projektimit të projektit dhe do të japin udhëzime për zgjidhjen e problemeve përpara se të lindin”, thuhet ndër të tjera.

Në artikullin studimor në fjalë të botuar në revistën e Marinës Turke, vihet re se nëndetëset bërthamore të klasës BARRACUDA (SSN), të cilat së fundi i janë bashkuar Marinës Franceze, janë përdorur si shembull për procesin që do të çojë te programi i nëndetëseve bërthamore i udhëhequr në dritën e informacionit të marrë nga burime të hapura dhe monitorimit të zhvillimeve teknologjike nga marina në mbarë botën.

Të njëjtën temë riprodhon edhe gazeta Yeni Akit me titullin “Lëvizja e Turqisë që do t’i prish gjumin Greqisë dhe SHBA-së”.

Raporti i gazetës thekson ndër të tjera se revista në fjalë thekson se marina turke mund të bëjë një hap drejt krijimit të një nëndetëse kombëtare bërthamore. /tesheshi.com/

