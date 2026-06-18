Turqia mbështet marrëveshjen SHBA-Iran, kërkon hapa për të ruajtur vrullin

Turqia mbështet marrëveshjen SHBA-Iran, kërkon hapa për të ruajtur vrullin

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë të enjten e mirëpriti marrëveshjen e arritur mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe theksoi rëndësinë e mbrojtjes së procesit diplomatik, transmeton Anadolu.

Këshilli u mblodh në Ankara nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë të publikuar në platformën sociale turke NSosyal.

Në deklaratë thuhet se Këshilli shprehu kënaqësi për marrëveshjen dhe theksoi se duhet të bëhen përpjekje për të parandaluar çdo pengim të procesit.

Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në mënyrë aktive në nisma që synojnë paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon.

Këshilli gjithashtu diskutoi zhvillimet në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar, Kudsin Lindor dhe Libanin, duke thënë se “veprimet agresive” të Izraelit, përfshirë shkeljet e armëpushimit në Gaza, “terrorizmin e kolonëve” në Bregun Perëndimor, sulmet ndaj statusit të Kudsit Lindor dhe Xhamisë Al-Aksa, si dhe veprimet që kërcënojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit, po dëmtojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet në rajon.

Ai bëri thirrje për komunitetin ndërkombëtar që të mbajë një qëndrim parimor ndaj asaj që e cilësoi si mosrespektim të vazhdueshëm të vlerave humanitare dhe të së drejtës ndërkombëtare nga Izraeli.

Në lidhje me Qipron, Këshilli tha se Turqia, si fuqi garantuese, ka si kapacitetin ashtu edhe vendosmërinë për të marrë të gjitha masat e nevojshme sipas së drejtës ndërkombëtare për të mbrojtur sigurinë, paqen dhe mirëqenien e turqve qipriotë.

Ai shtoi se nuk do të lejohet asnjë “fakt i kryer” që mund të dëmtojë të drejtat dhe interesat e Republikës Turke të Qipros Veriore ose të cenojë stabilitetin në Mesdheun Lindor.

Këshilli gjithashtu shqyrtoi zhvillimet e fundit në luftën Rusi–Ukrainë dhe bëri thirrje që përgjegjësit për përshkallëzimin e konfliktit dhe përhapjen e tij në Detin e Zi dhe rajonet përreth të ndërmarrin hapa drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme.

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