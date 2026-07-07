Turqia kërkon forcimin e bashkëpunimit me Shqipërinë, Çekinë dhe Kroacinë gjatë Samitit të NATO-s

Turqia kërkon forcimin e bashkëpunimit me Shqipërinë, Çekinë dhe Kroacinë gjatë Samitit të NATO-s

Turqia kërkon të forcojë bashkëpunimin me aleatët e saj në NATO, Republikën Çeke, Kroacinë dhe Shqipërinë, ndërsa Ankaraja pret samitin historik të aleancës këtë javë, tha sot ministri turk i Tregtisë Omer Bolat, transmeton Anadolu.

“Ne vazhdojmë vullnetin tonë të fortë për të rritur vëllimin e tregtisë midis Turqisë dhe Çekisë dhe për të avancuar më tej bashkëpunimin tonë ekonomik, veçanërisht në investime, industri, teknologji dhe industrinë e mbrojtjes, mbi bazën e përfitimit reciprok”, tha Bolat në platformën turke të mediave sociale NSosyal pasi mirëpriti kryeministrin çek Andrej Babish, i cili ndodhet në Turqi për samitin në kryeqytetin Ankara të organizuar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan.

Bolat shtoi se Turqia, me ekonominë e saj të fortë, vendndodhjen strategjike dhe diplomacinë aktive tregtare, do të vazhdojë të ndihmojë në forcimin e bashkëpunimit midis aleatëve. Në një deklaratë të veçantë, Bolat tha se mirëpriti presidentin kroat Zoran Milanoviq, i cili po viziton gjithashtu Turqinë për Samitin e NATO-s.

Bolat tha se Turqia dhe Kroacia vazhdojnë të avancojnë marrëdhëniet e tyre mbi bazën e vullnetit të përbashkët dhe besimit të ndërsjellë, me mundësi të reja bashkëpunimi. Ai më vonë tha se mirëpriti kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili ndodhet në kryeqytetin turk për të marrë pjesë në samit dhe e përcolli atë në takimin e liderëve në kompleksin presidencial.

Bolat tha se Turqia dhe Shqipëria synojnë t’i ngrenë marrëdhëniet e tyre ekonomike në nivele më të larta përmes projekteve të reja dhe investimeve të ndërsjella. Ai shprehu shpresën se kontaktet gjatë samitit do të ndihmojnë në forcimin e solidaritetit midis aleatëve të NATO-s, konsolidimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis Turqisë dhe vendeve partnere.

Samiti në Ankara po mbledh së bashku liderët e aleancës prej 32-anëtarësh si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.

Takimi i Ankarasë shënon Samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Mbledhja gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunimin politik, sigurinë dhe ekonomik.

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